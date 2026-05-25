Tomás Dente ninguneo a unos jóvenes que dieron su testimonio acerca del mercado laboral en Argentina.

Durante la transmisión de un móvil en vivo en el programa Intensos (Crónica TV), el periodista Tomás Dente le hizo un comentario inoportuno a unos jóvenes que estaban dando su testimonio acerca del mundo laboral y la crisis que atraviesa la Argentina.

La chica aseguró: “No alcanza, gano menos de $620.000, menos de la mínima, yo cobro por día”. Luego, su acompañante agregó: “Yo por ejemplo estoy cobrando solamente por atención al cliente y estoy también haciendo reparto y un montón de otras cosas. Estamos en la lona, por decisión de otro, y nosotros tenemos que aguantarla”.

A continuación Tomás Dente decidió unirse a la conversación y añadió un comentario inapropiado desde el piso del canal: “Bueno chicos, es laburo, tienen que laburar”. Finalmente, sumó: “Son chicos de 19 años que recién se están insertando en el mercado laboral. Todos hemos tenido esa edad y al principio ganas poco y a medida que pasa el tiempo te vas profesionalizando”.

La preocupación por la falta de empleo

Durante la gestión de Javier Milei, Argentina experimentó el cierre total de 24.437 empresas y 266.000 puestos de trabajo registrados. Estos datos, brindados por FUNDAR, corresponden al período desde el inicio de la presidencia de La Libertad Avanza hasta la fecha. En mayo, 257 empresas terminaron con su actividad, y si se amplía la vista a los últimos doce meses, la cifra alcanza las 13.166 compañías menos.

Por otra parte, la variación del empleo registrado entre 2023 y 2025 expuso una baja de 266.000 puestos formales, frente a un incremento en el empleo no asalariado de 346.000 y un breve aumento del empleo no registrado, que subió en 33.000 puestos.

Hoy, la tasa de desempleo en Argentina se ubica en el 7,5%, afectando a más de 1,7 millones de personas y el mercado laboral actual muestra una fuerte precarización y caída del empleo registrado, con una incidencia más alta en el Gran Buenos Aires, donde la desocupación supera el promedio nacional.



