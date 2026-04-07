La producción de Tomás Dente volvió a domarlo y estalló de la bronca en vivo.

Durante su programa en Crónica TV, Tomás Dente volvió a estallar de la bronca contra el equipo de producción. Frente a las cámaras, el periodista mediática cuestionó los títulos de los zócalos y cruzó a sus propios compañeros por su mirada crítica sobre la actualidad del país.

El conflicto comenzó por una profunda disconformidad con los textos en pantalla. "Esperen un segundo, para que el graphista no se equivoque, no sé quién está de los chicos", arrancó con evidente fastidio. Al identificar al responsable, soltó una advertencia con un toque de ironía: "¿Quién está en el graph? Cris querido. Portate bien, chingüengüencha".

Acto seguido, el periodista desestimó la crisis económica con un particular análisis sobre el turismo. "Viajaron más ahora (en Semana Santa) que durante el peronismo", aseguró.

Luego, exigió modificar el enfoque sobre el poder adquisitivo de los argentinos. "Y tratemos de evitar el 'nadie llega a fin de mes', porque acá, por ejemplo, los 2, 3, 4, 5 que estamos, 6, 7, 8, laburamos de staff o los siete días de la semana y llegamos a fin de mes", argumentó ante el silencio del estudio.

La producción de Tomás Dente volvió a domarlo y estalló de la bronca en vivo.

Su insólita recomendación

Para cerrar su descargo, Dente le recomendó ayuda profesional a sus productores por su visión de la realidad. "Insisto. Percepciones subjetivas, apreciaciones personales, no dentro del ámbito periodístico. No dentro del ámbito periodístico, chicos. Cristian, que lo aprecio un montón, lo conozco y ya lo voy a ir a abrazar. Pero esas cuestiones las dirimen en terapia, si no están contentos con el país, o cambiarán el voto. Pero acá hagamos periodismo, por favor", remató.