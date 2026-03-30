El libertario Tomás Dente explotó contra su producción para defender a Milei y lo humillaron en vivo: "Injustos"

Tomás Dente retó a su producción en vivo, pero lo dejaron en ridículo: "Injustos".

En vivo por Crónica TV, el conductor Tomás Dente frenó el aire para reprender a su equipo de trabajo. El presentador cuestionó un cartel informativo sobre el impacto del ajuste en los bolsillos de la gente y desató un verdadero papelón frente a las cámaras.

"Hay una narrativa muy enquistada en los medios demasiado apocalíptica", lanzó Dente. De inmediato, redobló la apuesta con un reto: "Recién yo leía el graph acá, y lo digo con mucho respeto y cariño a los chicos de nuestra producción, 'nadie llega a fin de mes'. Chicos, ojo con ese tipo de afirmaciones, porque es cierto que hay una pobreza estructural que estamos intentando erradicar. Ahora, de ahí a escribir en un graph, y perdón que los rete en vivo pero esto es televisión, 'nadie llega a fin de mes' me parece que están siendo injustos. Están siendo injustos".

Ante semejante queja, un integrante de la mesa intentó aportar un dato de la realidad. "Bueno, el 80%", retrucó. Sin embargo, el periodista desestimó la cifra velozmente. "No importa, pero están siendo injustos. Y tampoco hay rigor científico del 80%. Hay una narrativa que está enquistada en los medios y te quieren vender que lo que pasa en la Argentina es apocalíptico", insistió.

El contraataque de la producción

Para culminar su insólito descargo, el líder del ciclo exigió censurar ese tipo de palabras en su presencia y apuntó contra el resto de la prensa. "Es solamente una cuestión gramatical, porque también informamos a través de los graphs. Entonces les pido, mis queridos chicos, no sé quién está en el graph, que por lo menos en el programa en que yo esté no seamos tan terminantes e influyentes con la información que ponemos, seamos mesurados, porque si no también alimentamos a la grieta. Y no me quiero subir a ese tren en el que están arriba prácticamente todos los periodistas pauteros de este país", sentenció.

Tomás Dente retó a su producción en vivo, pero lo dejaron en ridículo: "Injustos".

Como respuesta final, los encargados del estudio aplicaron una sutil revancha. Ante la mirada de los televidentes, la producción modificó el polémico cartel y dejó una chicana impecable: "Es difícil llegar a fin de mes".