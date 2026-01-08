Un famoso periodista libertario reveló que lleva años sin tener relaciones: "Trato de descargar"

Un periodista reveló que lleva años sin tener relaciones sexuales.

Tomás Dente volvió a sorprender con una confesión poco habitual en el mundo del espectáculo. Lejos del escándalo y sin buscar impacto gratuito, el periodista habló con absoluta honestidad sobre su presente personal y contó que hace años no mantiene relaciones sexuales, una decisión que, según explicó, está profundamente ligada a su forma de vivir, pensar y cuidarse.

A los 49 años, el conductor libertario aseguró que no atraviesa esta etapa desde la carencia, sino desde una elección consciente. “Trato de descargar la líbido en el deporte porque no tengo sexo desde hace mucho tiempo”, dijo, y dejó en claro que el deseo no desapareció, sino que encuentra otros canales.

Dente explicó que su rutina diaria es estricta y que la sostiene desde hace muchos años. “Me cuido mucho, trato de dormir bien y como sano”, resumió, antes de detallar una alimentación que se aleja por completo de lo industrial. “Soy fundamentalista con la comida, no como carnes, trato de no ir al supermercado. Nada que no sea saludable”, afirmó.

Las íntimas confesiones de Tomás Dente

Con ironía, el propio Dente reconoció que su estilo de vida puede resultar poco seductor para algunos. “Un embole lo mío. ¿Quién va a querer tener sexo conmigo?”, lanzó entre risas. Sin embargo, aclaró rápidamente que la falta de vínculos íntimos no se debe a una ausencia de interés externo. “No me faltan candidatos, candidatas y candidates”, remarcó.

Al profundizar sobre el plano afectivo, el periodista fue todavía más contundente. “Cuestiono el enamoramiento, es medio naif”, sostuvo, y confesó que nunca logró sentirse cómodo con la idea de una relación tradicional. “Me cuesta mucho esta idea de atarte a una persona de por vida”, explicó.