La insólita crítica de Tomás Dente al bajista de Airbag.

La invasión de Estados Unidos a Venezuela, que llevó al secuestro de Nicolás Maduro, consternó al mundo entero. Líderes de todo el planeta se pronunciaron al respecto, desde aquellos que manejan los hilos de las diferentes naciones hasta los presidentes de las diversas organizaciones internacionales. En una realidad atravesada por el paradigma de las redes sociales, el común de la gente también vertió su opinión. Uno de ellos fue Gastón Sardelli, reconocido bajista de la banda Airbag, quien señaló a la gestión de Donald Trump por su accionar.

"Es un horror porque nunca es mejor solución que EE.UU. invada. No existe un solo ejemplo que demuestre lo contrario. De hecho ahora se viene algo peor para Venezuela. Estaba mal... ahora estará peor. Una cosa es lidiar con un dictador de cabotaje y otra contra el mayor dictador de los últimos 100 años", tuiteó el músico. Varios fueron los que lo defenestraron, incluyendo al periodista Tomás Dente, que lo descalificó por medio de X (ex Twitter).

¿Qué dijo Tomás Dente de Gastón Sardelli?

"Sentime Gastón Sardelli. Usas guitarras yanquis, subís tus videos a plataformas yanquis (Youtube), el nombre de tu grupo es "airbag" (nunca un: trío los choripanes), usas para bardear a EEUU una red hipercapitalista (X)", le enumeró el trabajador de prensa al artista, en un intento por deslegitimar su pensamiento. "Más empatía. Zurdo palermitano", le espetó de manera contundente, para luego cerrar con un "y no soy un BOOT, ya sabés".

El tuit de Tomás Dente contra Gastón Sardelli.

"No hay tuit en los que Tomi puede mostrar su capacidad de algo más que bailar canciones de Roxette"; "Siempre me va a dar gracia ese concepto de que no se puede criticar a Estados Unidos si usas algo que proviene de Estados Unidos" y "Que tenía que ver el culo con la mandarina, ¿no?" fueron algunas de las tantas respuestas que recibió el hermano de Fernando Dente.