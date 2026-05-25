El periodista criticó duramente la gestión económica de Javier Milei al aire por Radio Splendid.

Durante una transmisión de Radio Splendid AM 990, el periodista Rolando Graña criticó sin filtros la gestión de Javier Milei y expresó: “La actividad económica que crece en la Argentina de Milei, es una actividad económica que no genera laburo y que concentra la riqueza en pocos”.

Además agregó: “Una cosa es dejar que crezcan los ricos pero no maltratar a los pobres y en este caso es favorecer a los ricos y a los pobres cortarles cosas. El contraste es obsceno, ayer le quitaban impuestos al campo y por otro lado están los recortes a la salud pública, la discapacidad, las universidades, entonces, ¿Cómo es esto?”.

Asimismo afirmó: “No hay plata para las universidades pero podes cobrarle menos impuestos al campo, no hay plata para el PAMI y le podes cobrar menos impuestos al campo. Este es el modelo Milei, Milei vendió que esto iba a traer más actividad económica, sí, trae más actividad económica en un sector concentrado que genera poco empleo”.

Un ajuste fiscal histórico en Argentina

Los recortes en la Argentina de La Libertad Avanza bajo la presidencia de Javier Milei representan un ajuste fiscal histórico que supera los USD 67.000 millones con más de 10 puntos del PBI. Este plan de "déficit cero" incluye la reducción del empleo público, el congelamiento de obras de infraestructura y recortes importantes en áreas fundamentales como educación, salud y programas sociales.

En este contexto, la crisis en dependencias de la Administración Pública central y empresas del Estado, como la Administración Nacional de la Seguridad Social y la Administración Federal de Ingresos Públicos, sigue aumentando. Asimismo, los recortes aplicados y las reestructuraciones en programas de provisión de medicamentos y en agencias de atención médica generaron un malestar social severo. Bajo la administración de Javier Milei, el sector público enfrenta un proceso de ajuste cada vez más grave caracterizado por despidos masivos, reducción de estructuras administrativas, congelamiento o disminución de partidas presupuestarias y el cierre o fusión de organismos estatales.