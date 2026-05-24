Se define el Torneo Apertura: cómo está el historial total entre River y Belgrano

Un historia que cuenta con un claro favorito pero con un gran golpe en un mano a mano.

La primera de las tantas finales del fútbol argentino se encuentra cerca de robarse todas las miradas de los hinchas. Es que River Plate y Belgrano van a definir al mejor equipo del Torneo Apertura 2026 en un partido único que se disputará en la provincia de Córdoba en uno de los estadios más importantes del país, como es el Mario Alberto Kempes. En la previa, el historial dice bastante de lo que podría llegar a ver.

Se trata de un enfrentamiento que se registró en 41 oportunidades oficiales en lo que corresponde a partidos dentro del profesionalismo y en el amateurismo. La ventaja se encuentra en manos del Millonario, que se despachó con 26 victorias, mientras que el Pirata se quedó con los festejos en 8 ocasiones. Una de las más importantes es la que le permitió el ascenso a primera división en el 2011.

Si se hace foco en los partidos que se disputaron en un escenario neutral, se encuentran disponibles dos duelos entre River y Belgrano. Acá las estadísticas señalan dos triunfos para el conjunto de Buenos Aires. Uno se dio en el marco de la Copa de la Liga 2023 y el restante en la ronda final de la Copa Centenario de la AFA de la temporada 1994. Los dos culminaron con un 2-1 en el marcador.

Por otro lado, los duelos mano a mano exponen que nuevamente el Millonario es el ganador con un historial a su favor de tres eliminaciones, mientras que el Pirata solo pudo saborear la victoria en una ocasión y fue en el hecho más importante en su historia, como fue el ascenso a primera división en el 2011 en el estadio Monumental.

Una final entre River y Belgrano a cancha llena

A pesar de que el encuentro posee a un equipo de la provincia de Córdoba y que se jugará en el estadio Mario Alberto Kempes, la AFA decidió mantener la sede porque se trata de un escenario neutral. Esto es producto de que Belgrano no sale de su estadio. Algo que sí sucede con Talleres es que no dispone de su cancha habilitada para desarrollar partidos oficiales, tanto del plano local como en el internacional.

La organización estableció que se repartan un total de 57 mil entradas. Sin embargo, dos equipos recibieron 25 mil localidades que se pusieron a la venta en la semana y tan solo estuvieron disponibles durante una hora. Mientras que el resto de los tickets se encuentran destinados a los sponsors del campeonato. Por ejemplo, la empresa Flecha Bus ofrecía un paquete para viajar a Córdoba que incluía ida y vuelta más entrada.

Una televisión especial

Por otro lado, se conoció que los dueños de los derechos de televisación de los partidos de la Liga Profesional van a transmitir por sus señales los 90 minutos de la final que River y Belgrano van a disputar. Es por ello que los hinchas que no puedan estar presentes en el estadio van a poder optar por los relatos y comentarios que TNT Sports y ESPN Premium van a ofrecer.

La terna arbitral de la final

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez.

Árbitro asistente 2: Maximiliano Del Yesso.

Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina.

Quinto árbitro: Pablo Gualtieri.

VAR: Leandro Rey Hilfer.

AVAR: Salomé Di Iorio.