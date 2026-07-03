Ya arrancó en LN+: una de las figuras de TN se fue del canal tras más de 10 años

Después de más de una década en TN, Cecilia Insinga comenzó una nueva etapa profesional. La periodista debutó como conductora en La Nación Más, donde comparte la primera mañana con Robertito Funes Ugarte, y además confirmó que trabaja en un proyecto personal que verá la luz en los próximos días.

La periodista hizo su estreno al frente de Mañanas Mías, el programa matutino de LN+, junto a Robertito Funes Ugarte y un equipo integrado por distintos especialistas.

En el inicio de la emisión, ambos les dieron la bienvenida a los televidentes y manifestaron su entusiasmo por este nuevo desafío. Mientras Insinga saludó a quienes comenzaban la jornada junto al programa, Funes Ugarte destacó que acompañarán a la audiencia durante toda la mañana. Luego recorrieron el renovado estudio y presentaron al resto del equipo que participará de la cobertura informativa.

El proyecto personal que anunció tras dejar TN

Además de su desembarco en LN+, Cecilia Insinga reveló en sus redes sociales que también está preparando un nuevo desafío profesional. A través de sus historias de Instagram contó que lanzará Ruda, un podcast enfocado en generar un espacio de encuentro para mujeres. "Además de LN+ empecé un proyecto personal, que es un podcast que se va a llamar Ruda", expresó.

La periodista confesó que atraviesa días de mucha actividad por el inicio de ambos proyectos. "Estoy feliz, muy contenta, y también muy cansada", comentó, antes de detallar que Ruda buscará convertirse en "una comunidad de mujeres donde vamos a charlar, interpelarnos y disfrutar mucho de un momento de encuentro".