SUAF de ANSES: de cuánto es en julio 2026

Asignaciones familiares con aumento en julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los montos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) para julio de 2026. Como consecuencia del incremento por movilidad del 2,15%, aumentaron los valores de la Asignación Familiar por Hijo, Prenatal, Hijo con Discapacidad y otras prestaciones que perciben millones de trabajadores registrados, monotributistas, jubilados y pensionados.

A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el SUAF no aplica una retención del 20%, por lo que los beneficiarios cobran el monto total correspondiente según el rango de ingresos en el que se encuentren.

¿De cuánto es el SUAF en julio de 2026?

Los nuevos montos de la Asignación Familiar por Hijo quedaron establecidos de la siguiente manera:

Primer rango de ingresos: $74.033 por hijo.

$74.033 por hijo. Segundo rango: $49.940.

$49.940. Tercer rango: $30.206.

$30.206. Cuarto rango: $15.586.

El importe que recibe cada familia depende del Ingreso del Grupo Familiar (IGF), determinado por ANSES.

ANSES: el monto a cobrar en julio SUAF

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad

También se actualizaron los montos para quienes perciben la asignación por hijo con discapacidad:

Primer rango: $241.041.

$241.041. Segundo rango: $170.522.

$170.522. Tercer rango: $107.621.

En esta prestación, los valores también varían según el nivel de ingresos declarado por el grupo familiar.

Prenatal y Maternidad

La Asignación por Prenatal mantiene los mismos importes que la Asignación Familiar por Hijo, por lo que en julio los montos serán de:

$74.033.

$49.940.

$30.206.

$15.586.

En tanto, la Asignación por Maternidad continúa abonándose de acuerdo con la situación laboral de la trabajadora y la información declarada por el empleador ante ANSES.

Cuánto se cobra de asignaciones familiares con aumento

Topes de ingresos para cobrar SUAF

Para acceder a las Asignaciones Familiares es necesario cumplir con los límites de ingresos establecidos por ANSES.

En julio de 2026, los rangos quedan definidos de la siguiente manera:

Primer rango: hasta $1.146.199.

hasta $1.146.199. Segundo rango: de $1.146.199,01 a $1.681.012.

de $1.146.199,01 a $1.681.012. Tercer rango: de $1.681.012,01 a $1.940.783.

de $1.681.012,01 a $1.940.783. Cuarto rango: de $1.940.783,01 a $6.069.688.

Además, el tope individual de ingresos será de $3.034.844. Si alguno de los integrantes del grupo familiar supera ese monto, la familia deja de percibir las Asignaciones Familiares, aun cuando el ingreso total no exceda el límite general.

Quiénes pueden cobrar el SUAF

El sistema alcanza a:

Trabajadores en relación de dependencia.

Monotributistas.

Jubilados y pensionados.

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Otros beneficiarios contemplados por la normativa de ANSES.

Los beneficiarios pueden consultar los montos, la liquidación y verificar que sus datos personales y familiares estén actualizados ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.