Hasta cuándo me pueden pagar el aguinaldo de junio 2026: cuál es la fecha límite y quiénes no lo cobran

Plazo máximo el aguinaldo

Con el cierre de junio, millones de trabajadores en relación de dependencia esperan el depósito de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo. Si bien la legislación fija una fecha límite para el pago, también establece un plazo adicional que permite a los empleadores efectuar la liquidación sin incurrir en incumplimiento.

Por eso, quienes todavía no recibieron el aguinaldo se preguntan hasta cuándo pueden cobrarlo y qué ocurre si el pago no se acredita dentro del plazo previsto por la ley.

¿Hasta cuándo pueden pagar el aguinaldo de junio de 2026?

La Ley de Contrato de Trabajo (LCT) establece que la primera cuota del aguinaldo debe abonarse hasta el 30 de junio de cada año. Sin embargo, la normativa contempla un período de gracia de cuatro días hábiles, por lo que los empleadores tienen tiempo hasta el lunes 6 de julio de 2026 para efectuar el pago sin quedar en mora.

Una vez vencido ese plazo, el trabajador puede reclamar el pago del SAC y el empleador podría afrontar los intereses correspondientes por la demora.

Aguinaldo hasta cuándo se puede pagar

¿Quiénes cobran el aguinaldo?

El Sueldo Anual Complementario corresponde a:

Trabajadores en relación de dependencia del sector privado.

Empleados de la administración pública nacional, provincial y municipal.

Personal de casas particulares.

Jubilados y pensionados del sistema previsional, quienes lo perciben junto con el haber mensual correspondiente.

¿Quiénes no cobran el aguinaldo?

El beneficio no alcanza a quienes no mantienen una relación laboral registrada. Entre ellos se encuentran:

Monotributistas.

Trabajadores autónomos.

Profesionales independientes.

Personas que trabajan de manera informal o no registrada.

En estos casos, la legislación vigente no obliga al pago del Sueldo Anual Complementario.

Hasta cuándo me pueden pagar el aguinaldo

Cómo se calcula el aguinaldo

El SAC equivale al 50% de la mayor remuneración mensual bruta percibida durante el semestre correspondiente. Para la primera cuota de 2026 se toma como referencia el período comprendido entre enero y junio. En el cálculo se incluyen todos los conceptos remunerativos, como sueldo básico, adicionales, comisiones y horas extras.

Si el trabajador no prestó servicios durante todo el semestre —por ejemplo, porque ingresó recientemente a la empresa—, el aguinaldo se liquida de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado.

¿Qué pasa si no me lo pagan?

Si el empleador no abona el aguinaldo antes del 6 de julio de 2026, queda en mora. En ese caso, el trabajador puede intimar el pago mediante un telegrama laboral gratuito y reclamar los intereses que correspondan por la demora.

Para el personal de casas particulares, el régimen es diferente: el aguinaldo debe abonarse en la última jornada laboral de junio, sin el período de gracia previsto para el régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo.