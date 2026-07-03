El papá de Agostina Vega rompió el silencio con una fuerte carta: "La verdad terminará imponiéndose"

A poco más de un mes del femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, su padre hizo pública una carta abierta en la que respondió a las acusaciones contra él y pidió celeridad en el esclarecimiento del crimen.

Gabriel Vega indicó que la investigación del caso no debe transformarse en una disputa mediática y subrayó que el único objetivo tiene que ser conocer la verdad: "Esto no es un juego. No se trata de una competencia por quién habla más fuerte ni de quién ocupa más espacio en los medios. Se trata del femicidio de mi hija".

El pedido del papá de Agostina para que la investigación avance

Al comienzo de la carta, Vega remarcó que desde el primer momento se puso a disposición de la Justicia y aseguró haber colaborado con la investigación a pesar de no tener ningún tipo de vínculo con las personas imputadas en la causa. "Mi hija merecía una investigación seria, objetiva, completa y respetuosa de la verdad", expresó.

El padre de Agostina cuestionó a los medios que intensificaron la exposición mediática del caso, a pesar del trabajo del Ministerio Público Fiscal por evitar una mayor revictimización y por preservar la memoria de la adolescente.

También manifestó su respaldo a quienes ejercen su representación legal, los abogados Fernanda Alaniz y Gino Torreani. Adelantó que están reuniendo pruebas para poner en conocimiento de la Justicia conductas que atentan contra la mencionada labor de la Fiscalía, aunque aclaró que será exclusivamente la Justicia la que determine si corresponde o no adoptar alguna medida.

"La memoria de Agostina merece respeto"

En la carta, Gabriel Vega reivindicó el trabajo de sus abogados y rechazó cualquier cuestionamiento hacia ellos. Aseguró que nunca hablaron mal de Agostina ni atentaron contra su memoria, y que continúan trabajando para preservar su dignidad.

También recordó que la adolescente se encontraba bajo el cuidado de su madre al momento de los hechos y que el primer imputado por el femicidio pertenecía a su entorno. Inmediatamente después dijo no iba a profundizar públicamente en los aspectos personales de la causa porque solo contribuirían a aumentar el dolor de la familia.

Hacia el final, explicó por qué decidió no responder diariamente a las versiones que circulaban en los medios. "No es porque tenga algo que ocultar ni porque no esté luchando por mi hija. Es porque tengo el alma destrozada", expresó. Para cerrar, agradeció el apoyo recibido y pidió que la investigación continúe con independencia y objetividad: "Agostina merece que toda la verdad sea conocida".