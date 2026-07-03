Evitá esto si querés verte elegante: las claves para un look de invierno sofisticado a cualquier edad y sin pasar frío.

Vestirse elegante en invierno puede ser todo un desafío si no tenés las prendas básicas correctas. Por esta razón, una asesora de imagen compartió sus mejores tips para mujeres de todas las edades (20, 30, 40, 50, 60, 70 y más) que quieran vestirse más sofisticadas o formales, ya sea para ir a trabajar o para su día a día.

Lo más común es que en invierno se usen camperas puffer para combatir el frío. Es cierto que son muy cómodas y abrigadas, pero también existen otros abrigos que podés conseguir para elevar tus looks. "Evitá esto si querés verte elegante. Este tipo de abrigo no va con pantalón de vestir. Le vamos a hacer unos ajustes a este outfit", cuenta Luciana, asesora de imagen, quien comparte sus consejos en las redes.

Para evitar sufrir el frío, lo mejor es vestirse en capas. Elegí una remera térmica o camiseta bien pegada al cuerpo. Arriba, ponete un suéter (preferentemente de algún color neutro como blanco, gris, negro, café o alguno que sea fácil de combinar). "Esta parte es opcional, pero si querés estar formal debajo del abrigo, el blazer es una buena opción. Tip extra: que las diferentes capas del outfit se vean", indica Luciana.

Cómo vestirse elegante en invierno: apto para mujeres de todas las edades.

Los blazers le dan ese toque formal y elegante al look, ya que le dan soporte y estructura a los hombros. Como abrigo, en lugar de una campera puffer optá por un tapado de paño. Es perfecto para usar con pantalones de vestir o zapatos más formales: "Cuando buscás un outfit más profesional o elegante, un tapado de paño es una mejor opción. Es el abrigo ideal para acompañar un look formal".

Otros consejos para vestirse abrigada en invierno sin pasar frío

Para días de mucho frío, lo que podés hacer es conseguir una campera puffer bien finita, no tan inflada, para ponerte debajo del tapado de paño. Idealmente, intentá conseguir un tapado que tenga un alto porcentaje de lana y evitá el poliéster. Asegurate de que el tapado sea forrado por dentro.

Por otro lado, también te podés poner calzas térmicas, medias largas de lana o calzas de algodón debajo de tu pantalón si es que te querés poner uno finito, como un pantalón de vestir. Recordá que cuantas más capas te pongas, más aumenta y se mantiene estable la temperatura corporal. También podés ponerte más de un par de medias si sufrís mucho del frío.

Cómo vestirse elegante en invierno: apto para mujeres de todas las edades.

Mantené abrigadas zonas clave que regulan la temperatura corporal, como el cuello, las manos y los tobillos. En este sentido, evitá calzados que dejen el tobillo descubierto. Unas botas son la mejor opción. Si vas a usar zapatillas, elegí medias bien altas.