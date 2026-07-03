Kicillof encabezó una reunión del MDF: “No vamos a caer en ninguna provocación; nuestra única agenda es dar respuestas al pueblo”

El gobernador Axel Kicillof encabezó una reunión de su espacio político, Movimiento Derecho al Futuro, el jueves por la tarde en La Plata y volvió a remarcar las prioridades del espacio: “No vamos a caer en ninguna provocación; nuestra única agenda es la de dar respuestas a las necesidades de nuestro pueblo”, señaló.

En la reunión estuvieron intendentes de todas las secciones electorales, legisladores nacionales y provinciales; y dirigentes de distintos espacios sindicales y sociales. Durante el encuentro, que duró un poco más de dos horas, habló un jefe comunal por cada sección, diputados provinciales, Hugo Yasky a nivel nacional y la vicegobernadora, Verónica Magario. El cierre lo encabezó Kicillof, quien afirmó que “el Movimiento Derecho al Futuro nació con el convencimiento de que, para defender a nuestro pueblo y proponer un camino alternativo, tenemos que hacer el esfuerzo de construir algo nuevo”.

“Nuestro accionar está guiado por el debate para tomar decisiones y actuar: estamos representando un espacio con vocación de llegar a todos los territorios, que despierta un enorme interés en todas las provincias y busca sumar a quienes quieren proponer un modelo distinto para la Argentina”, agregó.

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“Hoy enfrentamos a un Gobierno nacional que aplica un modelo de exclusión y que forma parte de un entramado internacional impulsado por la derecha más poderosa a nivel global”, sostuvo Kicillof y cerró: “nosotros no vamos a caer en ninguna provocación: nuestra única agenda es la de dar respuestas a las necesidades de nuestro pueblo”.

Las PASO como herramienta electoral

El jueves por la tarde en una entrevista a C5N, Kicillof volvió a referirse a las PASO como método para dirimir las diferencias dentro del peronismo. “La vocación que tiene que haber es construir una alternativa y una fuerza política que pueda ganarle a Milei, y de alguna forma resolver las diferencias. Si este frente tiene que ser lo más amplio posible, claramente las PASO son un instrumento”, sostuvo.

También afirmó que el intento de la Casa Rosada de eliminarlas no responde a un ahorro para las arcas del Estado, sino a una conveniencia política del oficialismo. Según su análisis, Milei busca por esa vía ordenar detrás de su candidatura a los distintos sectores de la derecha y, al mismo tiempo, complicar la articulación de una oposición competitiva. En ese sentido, destacó que se hubieran puesto en marcha algunos "ensayos" recientes, en referencia a espacios dentro del peronismo, que más adelante seguramente confluirán.