Aumentan a 25 los muertos en Kiev por el "ataque masivo" de Rusia

Los bomberos trabajan en el lugar donde se encuentra un edificio de apartamentos dañado durante un ataque con misiles y drones rusos, en el marco de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en Kiev, Ucrania

El balance de muertos a causa de la oleada de ataques ejecutada durante la madrugada de este jueves por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, aumentó a 25, según informaron las autoridades ucranianas. Además reportaron 90 heridos y alertaron que la cifra de fallecidos seguirá en "aumento".

"En una de las zonas del distrito de Darnytsia, continúan las labores de retirada de escombros y la búsqueda de supervivientes. Solo se han encontrado cinco fallecidos y hay otras ocho personas con las que aún no se ha podido contactar. Los rescatistas trabajarán sin descanso hasta que se retiren todos los escombros", aseguró en las últimas horas, el gobernador de Kiev Timur Tkachenko en un mensaje por Telegram.

Cómo fue el ataque

El Servicio de Emergencias de Ucrania (SES) organizó un despliegue de 500 rescatistas y 96 unidades de bomberos, rescate y equipos especiales para hacer frente a las consecuencias del ataque, según informó previamente el organismo.

El Ejército ucraniano acusó a Rusia de lanzar 74 misiles y cerca de 500 drones contra el país, entre ellos 24 misiles balísticos 'Iskander', 42 misiles de crucero y cuatro misiles antibuque 'Zircon'. A su vez, el ejército ucraniano derribó 48 misiles y 476 drones. Otros 25 misiles balísticos y 12 drones impactaron en 33 puntos del país.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso lo definió como "un ataque masivo" contra la capital de Ucrania y lo describió como "una respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev contra infraestructura civil en Rusia", escenario de ataques con drones contra refinerías y centros de comunicaciones durante los últimos días, según un comunicado en redes sociales.

El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó "enérgicamente" estos ataques y recordó que "cualquier ataque contra civiles e infraestructura civil constituye una clara violación del Derecho Internacional Humanitario". A su turno, el porttavoz de esa institución, Stéphane Dujarric, señaló que los ataques "deben cesar de inmediato" y reclamó una vez más por "una desescalada urgente que conduzca a un alto el fuego completo, inmediato e incondicional".

Los bombardeos tuvieron lugar horas después de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, advirtiera en una rueda de prensa en Irlanda tener "información muy preocupante sobre los preparativos para otro ataque masivo ruso". "Contamos con datos de inteligencia relevantes", incidió, antes de declarar que "Putin lleva tiempo preparando este ataque masivo contra Ucrania", si bien "no es el primero".

Con información de EuropaPress.