Ataques aéreos rusos dejan ocho muertos y decenas de heridos en Kiev

El humo se eleva sobre la ciudad durante un ataque con misiles y drones rusos, en el marco de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania

Por Valentyn Ogirenko , Gleb Garanich y Jekaterina ​Golubkova

KIEV, 2 jul (Reuters) - El ejército ruso atacó durante la noche la capital ucraniana, Kiev, causando la muerte de al menos ocho personas y dejando más de tres decenas de heridos, ‌cuando drones y misiles impactaron contra edificios ‌residenciales y provocaron un incendio en un hotel situado en una avenida céntrica.

El presidente Volodímir Zelenski ya había advertido de un posible ataque nocturno y había anunciado que acortaría su visita a Dublín con motivo del inicio del mandato de seis meses de Irlanda en la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

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Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de la capital, dijo que ocho personas habían perdido la vida y que unos treinta lugares de toda la ciudad habían sufrido daños a causa de ​los ataques. No dio más ⁠detalles.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, escribió en Telegram que, por otra parte, otras 34 personas ‌habían resultado heridas, y añadió que, entre los daños, las plantas primera a sexta ⁠de un bloque de viviendas se derrumbaron tras recibir ⁠un impacto directo.

Las imágenes de vídeo de Reuters mostraban a los servicios de emergencia trabajando entre los escombros de lo que había sido un edificio de nueve plantas, mientras el sol comenzaba a salir ⁠sobre Kiev.

En una publicación anterior, Klitschko señaló que entre los heridos había paramédicos y conductores ​de una estación de ambulancias, y que algunas personas seguían atrapadas en ‌el interior de edificios residenciales dañados.

Las imágenes publicadas ‌en internet mostraban un incendio fuera de control en la parte superior de un edificio del ⁠céntrico bulevar Shevchenko, mientras que en otras zonas de la ciudad las ventanas habían reventado y los vehículos habían quedado destrozados. Se escucharon múltiples explosiones en Kiev, según un testigo de Reuters.

Con niños, pertenencias, tiendas de campaña y mascotas a cuestas, la gente se apiñaba en las estaciones de metro, ​mientras se emitían ‌alertas de ataque aéreo en la mayor parte del territorio ucraniano el jueves, en el peor ataque de Rusia contra el país desde mediados de junio.

"Otra noche horrible para los habitantes de la ciudad, que se vieron obligados a pasarla en refugios", dijo Olha Stefanishyna, embajadora de Ucrania en Estados Unidos, en una publicación en la red social X.

La ⁠vecina Polonia, miembro de la OTAN y de la Unión Europea, movilizó brevemente aviones de combate el jueves como medida preventiva, antes de retirarlos y comunicar que no se había registrado ninguna violación del espacio aéreo.

INTERCAMBIO DE ATAQUES

Zelenski ha propuesto hablar con el presidente ruso, Vladímir Putin, para poner fin a la guerra que dura ya más de cuatro años, propuesta que el líder del Kremlin ha rechazado.

Ucrania ha intensificado recientemente los ataques hacia el interior del territorio ruso, lo que ha desencadenado una crisis generalizada de combustible en el ‌tercer mayor productor de petróleo del mundo y le ha obligado a importar gasolina desde lugares tan lejanos como India.

El gobernador Alexander Drozdenko, de la región de Leningrado, en el noroeste de Rusia —hogar de Putin y donde se encuentran grandes instalaciones de exportación y refinería de petróleo—, dijo en Telegram que el ejército ruso derribó siete drones el jueves.

La vecina Finlandia, miembro de la OTAN y de la Unión Europea al ‌igual que Polonia, estableció brevemente una zona de restricción aérea temporal en la parte oriental del golfo de Finlandia antes de levantarla más tarde, informaron sus fuerzas de defensa en X.

En la región rusa de Bélgorod, fronteriza ‌con Ucrania, un hombre ⁠murió y su esposa resultó herida después de que un dron impactara en su vivienda, informaron por separado las autoridades locales a través de Telegram.

Reuters no ha ​podido verificar de forma independiente los detalles de las víctimas. Rusia y Ucrania afirman que no atacan deliberadamente a la población civil.

Con información de Reuters