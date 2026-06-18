Elegantes y atemporales: los zapatos que vuelven a ser tendencia en esta temporada de invierno 2026

Las botas han sido durante años las grandes estrellas del frío, pero durante el invierno 2026 serán los mocasines los zapatos que impondrán tendencia. Se trata de un calzado versátil y atemporal, capaz de elevar cualquier outfit.

Por que los mocasines son tendencia este invierno 2026

Los mocasines son zapatos que siempre están en invierno, pero en está temporada serán de los más elegidos ya que llega actualizado en un estilo náutico con cordones, en gamuza o cuero. Se trata de un gran clásico atemporal que cuando se combinan pueden elevar y volver sofisticado cualquier look.

El diseño clásico de los mocasines está inspirado en la estética marinera y se reinventa en esta temporada con materiales más sofisticados, suelas robustas y combinaciones que equilibran elegancia y comodidad. Son calzados que se integran perfectamente en looks urbanos y de inspiración preppy.

Cómo se puede combinar los mocasines en diferentes looks

La clave para llevarlos en invierno está en jugar con las texturas y las capas. Ya sea con lana, denim oscuro, pana y tejidos de punto se puede crear conjuntos equilibrados para resaltar el carácter relajado pero refinado de los mocasines náuticos. A continuación, cinco propuestas para incorporarlos con estilo durante la temporada.

1. Preppy contemporáneo

Mocasines náuticos de cuero marrón.

Pantalón chino beige.

Camisa Oxford celeste.

Jersey de lana azul marino.

Abrigo camel de corte recto.

2. Urbano minimalista

Mocasines náuticos negros.

Jeans rectos azul oscuro.

Jersey de cuello alto gris.

Abrigo largo negro o gris carbón.

3. Inspiración marinera invernal

Mocasines náuticos color coñac.

Pantalón de pana azul marino.

Camiseta blanca de manga larga.

Peacoat azul oscuro.

Bufanda de lana gris.

4. Casual sofisticado

Mocasines náuticos de gamuza marrón chocolate.

Pantalón de franela gris.

Polo de punto color crudo.

Chaqueta tipo bomber de lana.

5. Estilo relajado de fin de semana