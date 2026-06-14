La tendencia clave de este invierno 2026: cuál es el accesorio que se impone esta temporada (Foto: Getty Images)

Los accesorios varían con el cambio de temporada y en este invierno 2026 regresa una tendencia maximalista: los collares bola. Se trata de un ítem colorido y con acabados más orgánicos, que llega para levantar cualquier outfit y aportar más singularidad al look.

Por qué son tendencia los collares bola

Tras años en los que predominaban cadenitas finas y sutiles, la moda pone en el centro a los collares con mostacillas grandes, acabados brillantes y presencia llamativa. Ya sea en tonos metálicos, perlas XXL o resinas de colores, estos collares tienen la capacidad de transformar un look básico en un estilismo sofisticado.

Los collares se caracterizan por ser más orgánicos y tener acabados artesanales. Además, se opta por colores vibrantes o inspirados en la naturaleza. La idea es elevar el look con accesorios que parecen hechos a mano o muy antiguos, con el objetivo de aportar esa singularidad y exclusividad de un accesorio único: difícil de encontrar en otro lado.

En línea con la tendencia que apuesta por los ítems maximalistas, los looks con los collares bola son simples, pero increíbles: una base sencilla, casual y neutra termina elevada al máximo con un accesorio llamativo.

Cómo se pueden combinar los collares bola en diferentes looks

Los collares bola se convirtieron en uno de los accesorios estrella de la temporada de invierno 2026. Inspirados en la estética maximalista que regresó con fuerza a las pasarelas, se por tener la capacidad de transformar un look básico en uno completamente sofisticado. La clave para combinarlos está en permitir que el accesorio sea el protagonista; funcionan especialmente bien con prendas de líneas simples, cuellos abiertos o tejidos lisos que les dan ese espacio para destacarse.

1. Elegancia monocromática para la oficina

Puede aportar sofisticación inmediata a un conjunto neutro y minimalista:

Sweater de punto fino color camel

Pantalón sastrero de tiro alto en tono chocolate

Tapado largo beige

Mocasines de cuero marrón

Collar bola dorado XL

El objetivo es aportar un toque maximalista, natural y único a un look simple

2. Denim y maximalismo

La mezcla de básicos urbanos con un accesorio llamativo genera un equilibrio moderno y relajado:

Camisa de denim azul oscuro

Jeans rectos azul medio

Blazer oversize gris

Botas texanas negras

Collar bola plateado de gran tamaño

3. Con vestido tejido

Ideal para una salida nocturna o una cena de invierno, donde el collar aporta textura y volumen:

Vestido de punto tejido color bordó

Botas altas de cuero negro

Abrigo de paño negro

Medias opacas

Collar bola con esferas negras brillantes

4. Estilo boho contemporáneo

Las versiones de resina o piedra natural encajan perfectamente con la tendencia bohemia que sigue vigente.

Prendas:

Blusa fluida color crudo

Falda midi de gamuza marrón

Botas caña media en tono suela

Chaqueta de cuero gamuzado

Collar bola en tonos tierra

5. Sastrería femenina

Los collares bola ayudan a modernizar los conjuntos sastreros:

Camisa blanca clásica

Traje sastre gris oscuro

Zapatos slingback negros

Cartera estructurada

Collar bola de perlas XL

Lo collares bola buscan ser el centro del outfit (Foto: Pinterest)

6. Total black con accesorio protagonista

Es una de las formas más efectivas para lucir esta tendencia: