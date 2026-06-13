Chau ojeras: el truco casero con 2 ingredientes de cocina para una mirada más descansada.

Existe un truco de belleza que es ideal para aclarar las ojeras y tener una mirada mucho más descansada. Las ojeras son muy comunes, no solamente por dormir mal, sino también por retención de líquidos, genética, entre otros factores. Afortunadamente, hay una forma muy simple de aclararlas.

Este truco se realiza con solo café y miel. "La cafeína ayuda a que se reduzca el color oscuro. La miel hidrata. Hacelo 2 o 3 veces por semana para ver un mejor cambio", aconseja Isa, creadora de contenido beauty.

Cómo hacer una mascarilla natural para ojeras con dos ingredientes

Ingredientes

Café.

Miel.

Preparación

En un recipiente, mezclá un poco de café con miel. Preferentemente, que sea café instantáneo, pero también puede ser en granos si no tenés. Integrá bien hasta que se forme una pasta. Aplicala sobre tus ojeras y dejá actuar unos minutos, idealmente 20. ¡Listo! Quitate la mezcla enjuagando con agua y jabón para la cara. Repetilo entre 2 y 3 veces por semana para mejores resultados.

Por qué el café y la miel ayudan a reducir las ojeras

El café es uno de los ingredientes más utilizados en cosmética para tratar el contorno de ojos gracias a su contenido de cafeína. Este compuesto tiene propiedades vasoconstrictoras, es decir, ayuda a contraer los vasos sanguíneos y puede disminuir temporalmente la apariencia de las ojeras oscuras y la hinchazón debajo de los ojos. Además, contiene antioxidantes que ayudan a proteger la piel frente al daño causado por los radicales libres.

Por su parte, la miel es conocida por sus propiedades humectantes y calmantes. Ayuda a retener la hidratación en la piel, dejándola más suave y luminosa. También puede contribuir a mejorar el aspecto de la zona al reducir la sensación de sequedad que suele acentuar las líneas finas y el aspecto cansado de la mirada.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ojeras pueden tener diferentes causas, como la genética, la falta de sueño, las alergias o la pigmentación de la piel. Por eso, aunque este tipo de mascarillas caseras puede ayudar a mejorar temporalmente su apariencia, no siempre las elimina por completo.

Para obtener mejores resultados, los especialistas recomiendan complementar estos cuidados con una buena rutina de descanso, hidratación y protección solar diaria, ya que la piel del contorno de ojos es una de las más delicadas del rostro.