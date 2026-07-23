FOTO DE ARCHIVO: El fiscal general de California, Rob Bonta, ofrece una rueda de prensa junto al icónico letrero de Hollywood, en Los Ángeles.

Por Jody ​Godoy

23 jul (Reuters) - Paramount Skydance deberá suspender su adquisición de Warner ‌Bros. Discovery, valorada ‌en 110.000 millones de dólares, hasta el 17 de agosto, dictaminó el jueves un juez federal de Estados Unidos.

La medida da a Paramount Skydance más tiempo para ​oponerse a ⁠una posible suspensión de varios ‌meses mientras se resuelve ⁠el caso. La empresa ⁠ha dicho que un retraso tan largo sumiría la operación en la ⁠incertidumbre y podría costarle más ​de 1.000 millones de ‌dólares.

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Una coalición de ‌estados liderada por California ha presentado ⁠una demanda para bloquear la operación, alegando que perjudicaría la competencia en el sector del ​cine ‌y la televisión.

El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (Writers Guild of America) ha presentado otra demanda en la que ⁠alega que la operación reduciría las ofertas de trabajos.

La jueza federal de distrito Araceli Martínez-Olguín, de Oakland en California, ya había suspendido el acuerdo hasta el 3 de agosto, fecha ‌en la que habría celebrado una vista para decidir si aplazar el cierre del acuerdo por más tiempo.

Paramount ha solicitado una vista de ‌tres días en agosto en la que pueda presentar pruebas de que ‌el acuerdo ⁠fomenta la competencia antes de que la jueza decida ​sobre una suspensión más larga.

Con información de Reuters