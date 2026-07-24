Cuatro palestinos y un israelí mueren en un tiroteo en Cisjordania

Cuatro palestinos y un israelí perdieron la vida el viernes en un tiroteo ocurrido en el territorio ocupado de Cisjordania, según fuentes sanitarias israelíes y palestinas.
El ejército israelí afirmó que se había desplazado a la zona, al suroeste de la ciudad palestina de Nablus, tras recibir informaciones de un ataque contra civiles israelíes que realizaban una excursión por la zona. El ejército señaló que un palestino había sustraído un arma al personal de seguridad local y había disparado contra los civiles israelíes.
Las autoridades palestinas afirmaron que unos palestinos de la localidad cisjordana de Tal habían sido atacados por los civiles israelíes y que cuatro habían muerto por disparos y otros cuatro habían resultado heridos, tanto a manos de los civiles israelíes como de los soldados israelíes.
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Se impuso un cierre temporal de la ciudad de Nablus y de la zona de Tal, mientras el ejército israelí establecía controles de carretera y perseguían a los agresores, según informó el ejército.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, convocó una reunión de emergencia para debatir una respuesta, según informó su oficina en un comunicado.
Con información de Reuters