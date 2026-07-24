Imagen de una zona cerca de la aldea de Salim tras un incendio, en Cisjordania

​Cuatro palestinos y un israelí perdieron la vida el viernes ‌en un ‌tiroteo ocurrido en el territorio ocupado de Cisjordania, según fuentes sanitarias israelíes y palestinas.

El ejército israelí afirmó que se había desplazado a la zona, al ​suroeste de ⁠la ciudad palestina de Nablus, ‌tras recibir informaciones de ⁠un ataque contra ⁠civiles israelíes que realizaban una excursión por la zona. El ejército ⁠señaló que un palestino había ​sustraído un arma ‌al personal de seguridad ‌local y había disparado contra ⁠los civiles israelíes.

Las autoridades palestinas afirmaron que unos palestinos de la localidad cisjordana de ​Tal ‌habían sido atacados por los civiles israelíes y que cuatro habían muerto por disparos y otros cuatro habían ⁠resultado heridos, tanto a manos de los civiles israelíes como de los soldados israelíes.

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Se impuso un cierre temporal de la ciudad de Nablus y de la zona ‌de Tal, mientras el ejército israelí establecía controles de carretera y perseguían a los agresores, según informó el ejército.

El primer ministro israelí, ‌Benjamin Netanyahu, convocó una reunión de emergencia para debatir una respuesta, ‌según informó ⁠su oficina en un comunicado.

Con información de Reuters