Los ganaderos recuperan ganado autóctono para pastar en una España asolada por los incendios

Vacas cachena en la Sierra do Galineiro, a medida que las comunidades rurales reintroducen ganado autóctono comoEspaña, asolada por los incendios forestales, los agricultores recuperan vacas y cabras autóctonas para que pasten en plantas inflamables.

Una vaca parecida a una cabra está volviendo a la región de Galicia, en el noroeste de España, en un momento en que las comunidades reintroducen ganado ‌autóctono para reequilibrar los ecosistemas y reducir ‌los incendios. En 2025, Galicia fue el epicentro del peor año del país en cuanto a incendios.

La plantación masiva de pinos y eucaliptos, árboles altamente inflamables destinados a usos industriales, provocó la desaparición de razas autóctonas, como la "cachena", la raza de vaca más pequeña de la península ibérica, y gran parte del terreno quedó abandonado y cubierto de maleza a medida que la población rural emigraba a las ciudades.

Las cachenas, que son conocidas localmente como "galludas", comen casi cualquier cosa y son capaces de desplazarse ​por terrenos montañosos, inaccesibles para ⁠vacas de mayor tamaño.

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Un incendio que arrasó la parroquia de Vincios en 2017 llevó a las ‌asociaciones comunitarias que gestionan colectivamente el terreno a optar por una técnica centenaria ⁠de prevención de incendios: la cría de ganado autóctono, como ⁠cabras, ovejas y las ágiles vacas cachena de cuernos largos, que ayudan a eliminar la maleza inflamable al pastar en el terreno.

Sus esfuerzos, junto con los de otras asociaciones de toda Galicia, han impulsado la ⁠población de ganado autóctono desde poco más de 1.800 ejemplares a finales de la década ​de 1990 hasta más de 30.000 a principios de 2026, según ‌la asociación regional BOAGA —incluidas unas 8.000 vacas de la ‌raza cachena, frente a las 400 iniciales—.

El Gobierno regional concedió incentivos a los ganaderos para ⁠que conservaran las novillas en lugar de venderlas, y un centro zoológico local proporcionó toros a bajo coste para facilitar la cría.

"El ganado autóctono mantiene el matorral a la altura adecuada para que no sea un peligro", explicó José Taboada, el coordinador de la Comunidad de Montes de Vincios.

Taboada señaló ​con un gesto ‌una parcela de terreno despejada de matorrales inflamables, como zarzas, tojos y retamas, que contienen aceites que arden con intensidad y pueden propagar el fuego desde el suelo hasta las copas de los árboles.

EN LIBERTAD CON COLLARES GPS

Las vacas mantienen la vegetación bajo control sin erradicarla por completo, explicó Taboada, y añadió que los animales llevaban collares GPS, lo ⁠que elimina la necesidad de vallas y les permite pastar libremente.

"Le permite (a la vaca) estar perfectamente adaptada a un terreno como el nuestro", dijo Taboada.

Vincios es una de las aproximadamente 3.000 comunidades de Galicia que, como colectividades, gestionan unas 700.000 hectáreas —una cuarta parte de la superficie de la región—, una práctica que se remonta a la Edad Media y que se legalizó oficialmente en 1989.

La región es una de las más afectadas de España por los incendios, con casi 119.000 hectáreas de terreno quemado el año pasado, una superficie que ‌duplica aproximadamente la de Madrid.

Los científicos relacionan las temporadas de incendios cada vez más intensas en el sur de Europa con el cambio climático. España, el tercer país más boscoso de Europa, ha registrado en lo que va de julio temperaturas medias 5,6 grados Celsius por encima de los niveles de 1961-1990, según el Reuters Climate Monitor.

Los propietarios de tierras y las cooperativas de otras regiones españolas, como Andalucía, Cataluña y ‌Castilla-La Mancha, también han optado por la cría de ganado para prevenir los incendios.

Esta técnica cuenta con el respaldo de estudios científicos, pero debe utilizarse junto con otras estrategias, como el clareo mecánico y la poda de ‌la biomasa, así como las ⁠quemas controladas de terrenos realizadas por personal especializado, según ha señalado el ingeniero forestal y profesor José Vicente Oliver.

"Los ganaderos necesitan producir carne o leche lícitamente (...). A ​las comunidades de montes lo que nos importa es gestionar el territorio.", dijo Taboada. "Históricamente siempre ardió esa zona (...). El ganado nos permite tener un monte abierto, gestionado y controlado".

Con información de Reuters