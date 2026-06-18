Así son los jeans que se van a usar este invierno 2026: cómodos, relajados y modernos.

Hay cuatro jeans que van a ser tendencia este 2026 y que no pueden faltar en tu placard. Si bien los jeans rectos son el clásico que sí o sí tenés que tener, estos otros modelos son propuestas que no van a pasar desapercibidas esta temporada otoño-invierno 2026 y que te elevan los looks al instante.

Tenés varias opciones, desde algunas más formales hasta otras más informales, ideales para ir a trabajar, a la facultad o para salir a pasear. Estos looks fueron compartidos por las creadoras de contenido de la cuenta Muy Mona, quienes comparten diferentes opciones de looks en sus redes.

Los jeans en tendencia para este invierno 2026

Wide leg

El wide leg es un infaltable en el placard que se sigue posicionando fuerte para esta temporada. "Lo estamos viendo desde el año pasado y sigue muy vigente esta temporada. Es amplio, es ancho, cómodo... Es ideal para looks relajados. Y como son jeans muy relajados, si querés darles un toque más formal usalos con zapatos en punta", cuenta la creadora del video.

Jeans en tendencia para este invierno 2026.

Denim en color

"Si sos fanática del jean y te encanta en todas sus versiones, animate a usarlo en color. Es otra forma de llevar jean", asegura. También se van a usar combinados en looks monocromáticos (es decir, todo de un mismo color).

Jeans en tendencia para este invierno 2026.

Bootcut

El bootcut es ajustado en la parte de arriba y acampanado en la parte de abajo. "Alarga la silueta y estiliza un montón", añade. Es clave para usar con botas, especialmente con texanas en punta. Te dan un toque femenino, elegante y sofisticado sin tener que hacer demasiado esfuerzo. Es ideal para usar con camisas y cinturones.

Jeans en tendencia para este invierno 2026.

Barrel

"Tiene un corte particular, volumen a los costados, hacen como un efecto globo, pero no sé cómo, te realza la figura". El barrel tiene la gran ventaja de que queda bien con cualquier calzado que te pongas, desde botas hasta zapatillas, por esto es que se adapta tanto para looks formales como informales.