Solo necesitás este abrigo para este invierno 2026: elegante y bien calentito para el frío.

Hay un abrigo que va a ser tendencia este otoño-invierno 2026 y que según estilistas y amantes de la moda, es el único que necesitás para esta temporada. Cumple con todo lo importante, ya que además de estar en tendencia y quedar muy bien con todo, te eleva los looks con mucha facilidad y te abriga completamente.

Se trata de los abrigos de piel. "Solo necesitas un abrigo para verte estupenda, increíble, diosa, poderosa. Si tu quieres verte elegante y sofisticada, esto es lo tuyo. ¿Quieres destacar en la noche una vez más? Esto es lo tuyo", cuenta Angie, creadora de contenido de moda y beauty.

Además de ser una de las opciones más abrigadas para el invierno, combinan bien con todo y "te hacen el look", explica, sin importar qué otras prendas te pongas. Si querés una opción más voluminosa, podés optar por esos trench o tapados largos con cinturón que no son de piel completamente, sino que tienen un poquito de piel o plumas en el cuello y las mangas.

Aparte de venir en opciones de abrigos largos, también se usan en versiones más cortas tipo cropped. Los abrigos de efecto peluche también son una alternativa similar que te ayuda a elevar los looks. Se van a estar viendo en varios colores, pero te conviene tener en color negro (ideal para la noche), gris oscuro o marrón para que te sea más fácil combinarlos.

Cómo combinar los abrigos de piel este otoño-invierno 2026

Como pasa con muchas prendas protagonistas, la clave está en dejar que el abrigo sea el centro de atención del look. Una de las combinaciones más elegidas para el día a día es llevarlo con un jean recto o wide leg, un sweater básico de punto y botas negras. De esta manera, el abrigo aporta toda la sofisticación sin necesidad de sumar demasiados accesorios.

Para la noche, podés combinarlo con un vestido negro, medias translúcidas y botas altas. También queda muy bien con pantalones de cuero, una de las tendencias más fuertes de la temporada, ya que ambos tejidos aportan textura y crean un look elegante y moderno al mismo tiempo.

Si preferís un estilo más relajado, los expertos en moda aseguran que los abrigos de piel sintética también funcionan perfectamente con prendas deportivas. Un conjunto de jogger y buzo en tonos neutros puede transformarse por completo al sumar este tipo de abrigo.

Otra opción muy popular es combinarlo con prendas monocromáticas. Los looks completamente negros, grises o marrones ayudan a estilizar la figura y permiten que el abrigo se convierta en el protagonista absoluto del outfit. Además, son combinaciones fáciles de replicar con prendas básicas que seguramente ya tenés en tu placard.