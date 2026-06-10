Moda invierno 2026: las 4 tendencias que tenés que conocer para armar tus looks

Los suéteres y las blusas son el corazón de los looks invernales.

El invierno 2026 llega con una propuesta que equilibra calidez, identidad y distinción sutil. Suéteres protagonistas, estampados audaces, loungewear chic y cuero marrón dominan la temporada. Te contamos cuáles son las cuatro tendencias que tenés que conocer para armar un guardarropa funcional y con estilo.

Los suéteres y blusas, el corazón del conjunto

La nueva temporada de otoño-invierno pone a los suéteres y las blusas en el centro de la escena. Las variedades abarcan desde cortes clásicos que nunca fallan hasta siluetas más vanguardistas que le dan un giro moderno a cualquier outfit. Son las prendas que van a hacer el trabajo pesado del estilo este invierno.

El público dispone así de un armario funcional para transitar los días fríos con elegancia, mediante prendas versátiles que se ajustan sin esfuerzo a diferentes momentos del día. La propuesta rescata elementos tradicionales pero los adapta a las exigencias de la vida moderna, logrando un equilibrio entre el bienestar y la distinción sutil que busca la moda actual.

Estampado a cuadros: el patrón que vuelve recargado

Los cuadros retoman su lugar de privilegio en la moda invernal, pero esta vez llegan en conjuntos completos y abrigos de escala importante. No se trata del típico detalle tímido, sino de una apuesta por patrones clásicos en formatos audaces que garantizan una presencia fuerte y renovada.

Los cuadros vuelven en conjuntos completos y abrigos de gran escala.

La clave está en animarse a usarlos de manera total, sin medias tintas. Un tapado a cuadros o un conjunto de saco y pantalón con el mismo estampado son las formas más vistas en pasarelas y street style. Si te parece demasiado, podés arrancar con una bufanda o un saco y después ir subiendo la apuesta.

Preppy renovado: la estética colegial se moderniza

La estética colegial se reinventa este invierno bajo un concepto que une la estructura con la relajación. A través de prendas prolijas pero cómodas, este estilo se presenta como la opción ideal para un entorno urbano y elegante sin caer en lo acartonado.

Blazers, suéteres sobre camisa, mocasines y pantalones sastreros conviven con cortes más holgados y telas suaves. La idea es que el look preppy no sea un uniforme rígido sino una base para jugar con capas y texturas. Es un estilo que funciona tanto para la oficina como para un brunch de fin de semana.

Loungewear chic y cuero marrón como básico

La ropa de descanso sale a la calle mediante conjuntos de punto y géneros suaves que se combinan con capas más formales. La comodidad y el lujo conviven de forma natural en el ritmo de la ciudad, y lo que antes se usaba solo en casa ahora se muestra sin complejos.

La ropa de descanso sale a la calle.

Por último, el cuero marrón se impone como el básico indiscutido de la temporada. Las tonalidades moca y caoba lideran la elección en faldas y blazers, desplazando al clásico negro. Este cambio cromático aporta una calidez distintiva al armario invernal, estableciéndose como el tono indispensable que vas a ver en todas las vidrieras.