Vuelven las rayas: así es el buzo en tendencia para este otoño-invierno 2026.

El buzo tipo polo a rayas es la tendencia definitiva para este otoño-invierno 2026 y las redes sociales de tendencias, como Pinterest, ya están llenas de imágenes de chicas incorporándolo a sus looks diarios. Esta prenda, que mezcla la estructura clásica del polo con la comodidad de un tejido más relajado, vuelve a posicionarse como un básico que no te puede faltar.

Este buzo está dentro del universo preppy, una estética que sigue los códigos del estilo de los uniformes universitarios. Cuando surgió años atrás, estaba asociado a los campus de élite estadounidenses y a una idea de status muy marcada. Al día de hoy, se resignifica para usar de manera relajada en el día a día.

El buzo polo a rayas se convierte en una pieza clave de transición, ya que abriga más que una remera, pero resulta menos rígido que un sweater tradicional, lo que lo vuelve ideal para looks de media estación. En pasarela, distintas firmas reinterpretaron este ítem desde enfoques variados: algunas lo llevaron a códigos más clásicos y otras apostaron por versiones oversized o incluso transformadas en mini vestidos de punto.

Cómo combinar el buzo polo a rayas este otoño-invierno 2026

La clave está en su versatilidad. Puede funcionar tanto en estilismos más prolijos como en apuestas relajadas con un aire despreocupado. En este tipo de looks, el protagonismo no está en una prenda puntual sino en la combinación general.

El resultado es un outfit que parece espontáneo, pero que en realidad está cuidadosamente pensado para lograr ese efecto effortless tan buscado en 2026. Este styling también permite jugar con capas, desde una remera blanca asomando debajo del buzo hasta una campera liviana o un trench abierto en días más fríos.

1. Buzo polo a rayas + minifalda de ante + mocasines

Esta mezcla que condensa lo mejor del estilo preppy con un toque actual. La minifalda aporta textura y el calzado clásico termina de cerrar un look prolijo pero juvenil.

2. Buzo polo oversize + baggy jeans + zapatillas deportivas

Esta es la versión más urbana y relajada. El contraste entre la silueta amplia del polo y el denim suelto refuerza ese aire effortless que domina el street style actual.