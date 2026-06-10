La tendencia definitiva para este invierno 2026: cómo es la moda asiática que se impone en Argentina

Entre las diferentes tendencias que llegan este invierno 2026 a la Argentina, la moda asiática será una de las grandes estrellas de la temporada. Desde el icónico qipao, traído de China, hasta los kimonos de Japón, se impondrán las prendas que reúnan minimalismo y la sofisticación oriental.

Por qué las prendas asiáticas son tendencia en invierno 2026: qué sumar a tus looks

Durante el invierno se destacará la moda asiática que propone prendas de siluetas más limpias y cortes más rectos, donde la forma queda por encima de los detalles. Se trata de un estilo que se puede adaptar a diferentes momentos del día, pero que tiene dos claves: el minimalismo y la sofisticación.

La tendencia oriental proviene de muchas influencias; si bien se centra en China, Japón y Corea, también se apropia de modas y estilos del sudeste asiático, especialmente en las siluetas más fluidas y envolventes, como las blusas con mangas globo. Sin embargo, en la época invernal predominarán las prendas geométricas, muchas con cuellos cerrados y el clásico tejido satinado.

Entre los ítems que más se van a ver en Argentina durante el invierno 2026 se encuentran:

1. Camisas o chaquetas con botones de "nudo chino"

Se trata de camisas o chaquetas con los clásicos "cierres de nudo" o "botones de nudo chino", se trata de broches muchas veces decorativos que en China denominan pankou. Los cordones de los botones se entrelazan y forman el nudo, en una clara referencia a la tradición de las prendas chinas. Suelen elegirse prendas de este estilo en colores neutros como negro, crudo, bordó y hasta algunos más vibrantes, como azul.

Camisas o chaquetas con botones de "nudo chino" (Foto: Pinterest)

2. Kimonos

Ya se han visto en otras temporadas, pero los kimonos japoneses siguen pisando fuerte la moda occidental. No solo para la primavera y el verano, sino también para el invierno. Su versatilidad lo vuelve un básico clave, casi comodín para diferentes temporadas.

Kimonos de corte japonés (Foto: Valentina Frugiuele/Getty Images)

Se pueden incorporar a los looks muy fácilmente, ya sea con pantalones de vestir o jeans y hasta faldas largas en la parte inferior. La clave para el invierno es que sea en colores neutros o más sutiles, por ejemplo, el chocolate en tendencia. Además, es clave no elegirlos con estampados floreados brillantes y de muchos colores, sino un diseño más minimalista.

3. Qipao

Es la gran tendencia de esta temporada, ya que es ideal para looks de noche y están cargados de sofisticación. Con el clásico cuello mao y el cierre lateral, la prenda llega como una reversión del tradicional atuendo chino. Más jugada y moderna, ya que funciona como un vestido ceñido al cuerpo.

No solo se eligen en colores oscuros, sino también claros mientras sean neutros o minimalistas. Los qipaos suelen ser de seda brillante y contar con bordados trabajados, además, se puede optar por la versión midi o mini.