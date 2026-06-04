El abrigo escocés vuelve a ser tendencia este invierno 2026

El estampado escocés recupera protagonismo en las colecciones invernales actuales.

La moda suele reinventar clásicos que parecían haber quedado en el olvido. Este invierno 2026, una de las prendas que vuelve a ocupar un lugar central en los guardarropas es el abrigo escocés. Con su tradicional estampado de cuadros y una estética asociada a la elegancia atemporal, este diseño reaparece como una de las tendencias más fuertes de la temporada.

Después de varios años dominados por tapados lisos y propuestas minimalistas, las pasarelas y las colecciones de las principales marcas muestran una clara recuperación de los estampados con personalidad. En ese contexto, el diseño escocés vuelve a destacarse por su capacidad para combinar tradición, sofisticación y versatilidad.

Por qué el abrigo escocés vuelve a estar de moda

La tendencia responde a un fenómeno cada vez más visible dentro de la industria: la búsqueda de prendas duraderas que trasciendan las temporadas. Frente al auge de la moda rápida, muchas personas vuelven a apostar por piezas clásicas que mantienen su vigencia a lo largo del tiempo.

El abrigo escocés encaja perfectamente en esa lógica. Su diseño histórico logró atravesar generaciones sin perder identidad y hoy regresa adaptado a los códigos actuales de la moda urbana.

Los modelos más buscados para este invierno incorporan cuadros en tonos sobrios como gris, negro, marrón, verde oscuro y bordó. Estas combinaciones permiten sumar textura y profundidad a cualquier outfit sin resignar elegancia.

La influencia británica que marca tendencia

Gran parte del regreso de esta prenda está vinculado con la renovada influencia de la moda británica en las colecciones internacionales. Los diseñadores recuperan elementos tradicionales de la sastrería europea y los reinterpretan para un público contemporáneo.

El resultado son prendas que conservan su esencia clásica pero incorporan cortes más relajados y cómodos. De esta manera, el abrigo escocés logra adaptarse tanto a looks formales como a propuestas más informales para el día a día.

Además, su fuerte presencia visual permite construir conjuntos sofisticados sin necesidad de sumar demasiados accesorios o estampados adicionales.

Cómo combinar el abrigo escocés este invierno

Una de las principales ventajas de esta prenda es que se convierte naturalmente en el centro de atención del look. Por ese motivo, los especialistas en moda recomiendan acompañarla con prendas simples y colores neutros.

Los tonos clásicos dominan las propuestas más elegantes del invierno.

Los jeans rectos aparecen entre las combinaciones favoritas de la temporada. También funcionan muy bien los pantalones de sastrería relajada y los sweaters de un solo color, que permiten resaltar el diseño del abrigo sin generar sobrecarga visual. En cuanto al calzado, las botas de cuero clásico y los mocasines continúan siendo las opciones más elegidas para completar un conjunto equilibrado y elegante.