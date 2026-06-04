Chau labios resecos por el frío: la mascarilla casera con solo 3 ingredientes.

Hay una mascarilla casera que se prepara con solamente tres ingredientes que te ayuda a recuperar los labios rotos y resecos por el frío. Ahora que llegaron las temperaturas bajas, es normal que tanto la piel como los labios sufran de resequedad y necesiten un extra de hidratación.

Acudir a trucos caseros puede ser un gran aliado. Es importante destacar que lo ideal es consultar con un dermatólogo si el problema persiste. En el mientras tanto, podés poner a prueba este truco con tres ingredientes que seguro tenés en tu cocina, que fue compartido por la creadora de contenido Yulissa Guaman.

La mascarilla casera con 3 ingredientes para labios resecos

Ingredientes

1 cucharada de miel

1/2 cucharada de aceite de coco

1/2 cucharada de azúcar morena

Opcional para una hidratación extra, unas gotitas de aceite de viamina E o de jugo de aloe vera puro

Preparación

Mezclá todos los ingredientes en un recipiente. Aplicala sobre tus labios. Dejala actuar durante 15 o 20 minutos. Retirá con pañitos húmedos o enjuagá con agua tibia. Aplicá bálsamo labial o un poco más de aceite de coco para sellar la hidratación. Usá esta mascarilla entre 2 y 3 veces por semana para mantener tus labios suaves, hidratados y bonitos.

¿Por qué estos ingredientes ayudan a combatir los labios resecos?

La miel es uno de los ingredientes más utilizados en remedios caseros para el cuidado de la piel debido a sus propiedades humectantes. Esto significa que ayuda a atraer y retener la humedad, algo fundamental cuando los labios se encuentran agrietados o tirantes por las bajas temperaturas.

Por su parte, el aceite de coco actúa como un emoliente natural. Su textura ayuda a suavizar la superficie de los labios y a reducir la sensación de sequedad, además de crear una barrera que evita la pérdida de hidratación.

El azúcar morena cumple una función diferente: actúa como un exfoliante suave. Al masajearla sobre los labios, ayuda a eliminar las células muertas acumuladas y deja la superficie más lisa y preparada para absorber mejor los ingredientes hidratantes.

En caso de agregar vitamina E o aloe vera, la mascarilla suma un plus nutritivo. La vitamina E es conocida por su acción antioxidante, mientras que el aloe vera aporta una sensación refrescante y calmante que puede resultar especialmente útil cuando los labios están irritados por el frío o el viento.

Aunque esta preparación puede ayudar a mejorar el aspecto de los labios secos, es importante evitar exfoliaciones excesivas si existen grietas profundas o sangrado. En esos casos, lo más recomendable es priorizar la hidratación y consultar con un especialista si el problema persiste.