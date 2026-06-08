Chau a las camperas: el abrigo que impone tendencia en este invierno 2026

Durante los últimos años, las camperas han sido la gran elección para enfrentar el frío. Sin embargo, en esta temporada invierno 2026 la tendencia será otra: los sacos de pelo. Se trata de una opción que funciona como comodín, ya que se puede usar en diferentes looks, desde más casuales hasta más formales.
Por qué los tapados de pelo son tendencia en este invierno 2026
Los tapados de pelo aportan siluetas amplias, suavidad y más volumen a los looks. Con la llegada del invierno, no son solo clave para abrigar, sino también para transformar cualquier outfit. Ya sea en su versión larga o corta, se trata de una prenda estrella para cualquier momento del día que sigue la tendencia del lujo silencioso.
En esta temporada, predomina la paleta de tonos neutros como beige, chocolate o gris, que aporta textura y un aire sofisticado. Con siluetas amplias y textura teddy, aporta abrigo, sofisticación y un toque de tendencia a cualquier outfit.
Cómo combinar los sacos de pelo en diferentes looks
La clave para equilibrar los sacos de pelo es combinarlos con prendas más simples y siluetas definidas que permitan que el saco sea el protagonista del look:
1. Look urbano con jean recto
Un conjunto cómodo y moderno para el día a día:
- Saco de pelo en tono beige o camel
- Remera básica blanca
- Jean recto azul
- Botines de cuero negros
- Cartera bandolera negra
- Anteojos de sol
2. Look elegante monocromático
Los conjuntos en un solo color ayudan a estilizar la figura y aportan un aire sofisticado:
- Saco de pelo marrón chocolate
- Polera de tejido al tono
- Pantalón sastrero marrón
- Botas de punta fina
- Bolso estructurado
- Aros dorados
Los sacos de pelo aportan es toque de lujo silencioso a los outfits (Foto: Pinterest)3. Look con falda midi
Funciona tanto para una salida nocturna como para una ocasión especial:
- Saco de pelo color crudo
- Top de manga larga ajustado
- Falda midi satinada
- Botas altas de caña recta
- Cartera de mano pequeña
- Collar delicado
4. Look casual con leggings
Perfecto para los días más fríos, combinando comodidad y estilo:
- Saco de pelo oversize
- Sweater de punto grueso
- Leggings negros
- Botas tipo biker
- Bolso shopper grande
- Bufanda de lana
5. Look de noche con vestido corto
Aporta glamour y abrigo al mismo tiempo:
- Saco de pelo negro
- Vestido corto negro
- Medias translúcidas
- Botas altas o stilettos
- Clutch metalizado
- Aros protagonistas