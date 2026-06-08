Chau a las camperas: el abrigo que impone tendencia en este invierno 2026 (Foto: Pinterest)

Durante los últimos años, las camperas han sido la gran elección para enfrentar el frío. Sin embargo, en esta temporada invierno 2026 la tendencia será otra: los sacos de pelo. Se trata de una opción que funciona como comodín, ya que se puede usar en diferentes looks, desde más casuales hasta más formales.

Por qué los tapados de pelo son tendencia en este invierno 2026

Los tapados de pelo aportan siluetas amplias, suavidad y más volumen a los looks. Con la llegada del invierno, no son solo clave para abrigar, sino también para transformar cualquier outfit. Ya sea en su versión larga o corta, se trata de una prenda estrella para cualquier momento del día que sigue la tendencia del lujo silencioso.

Los sacos de pelo predominan en esta temporada ya que aportan sofisticación y comodidad (Foto: Pinterest)

En esta temporada, predomina la paleta de tonos neutros como beige, chocolate o gris, que aporta textura y un aire sofisticado. Con siluetas amplias y textura teddy, aporta abrigo, sofisticación y un toque de tendencia a cualquier outfit.

Cómo combinar los sacos de pelo en diferentes looks

La clave para equilibrar los sacos de pelo es combinarlos con prendas más simples y siluetas definidas que permitan que el saco sea el protagonista del look:

1. Look urbano con jean recto

Un conjunto cómodo y moderno para el día a día:

Saco de pelo en tono beige o camel

Remera básica blanca

Jean recto azul

Botines de cuero negros

Cartera bandolera negra

Anteojos de sol

2. Look elegante monocromático

Los conjuntos en un solo color ayudan a estilizar la figura y aportan un aire sofisticado:

Saco de pelo marrón chocolate

Polera de tejido al tono

Pantalón sastrero marrón

Botas de punta fina

Bolso estructurado

Aros dorados

Los sacos de pelo aportan es toque de lujo silencioso a los outfits (Foto: Pinterest)3. Look con falda midi

Funciona tanto para una salida nocturna como para una ocasión especial:

Saco de pelo color crudo

Top de manga larga ajustado

Falda midi satinada

Botas altas de caña recta

Cartera de mano pequeña

Collar delicado

4. Look casual con leggings

Perfecto para los días más fríos, combinando comodidad y estilo:

Saco de pelo oversize

Sweater de punto grueso

Leggings negros

Botas tipo biker

Bolso shopper grande

Bufanda de lana

5. Look de noche con vestido corto

Aporta glamour y abrigo al mismo tiempo: