Colores del invierno 2026: cuero bordó, verde musgo y azul petróleo

El cuero bordó ofrece una alternativa sofisticada sin caer en lo predecible del negro.

La moda del invierno 2026 sorprende con una paleta que deja atrás a los tradicionales negro y gris para darle protagonismo a tres colores que pisan fuerte: cuero bordó, verde musgo y azul petróleo. Estas tonalidades se colaron en colecciones, vidrieras y looks urbanos, imponiéndose como las opciones más buscadas para actualizar el guardarropa durante los meses fríos.

El cuero bordó, conocido también como borgoña o merlot, volvió con fuerza para darle un toque de elegancia y personalidad a la temporada. Este tono profundo se destaca porque ofrece una alternativa sofisticada sin caer en lo predecible que suele implicar el negro. Las prendas de cuero en este color –como camperas, tapados, pantalones y polleras– se adaptan tanto a estilos formales como casuales, y combinan perfectamente con beige, gris, camel y denim, lo que las convierte en piezas versátiles para cualquier ocasión.

Por otro lado, el verde musgo trae la influencia de la naturaleza al invierno. Ubicado entre el tono oliva y el militar, este color transmite calma y modernidad. Se multiplica en sweaters, trenchs, pantalones sastreros y abrigos largos, reflejando una búsqueda de colores orgánicos y atemporales. Además, su facilidad para mezclarse con tonos tierra, marrones, crudos y hasta con el bordó lo transforma en una opción ideal para quienes buscan renovar el armario con una estética natural y contemporánea.

Finalmente, el azul petróleo se impone como el reemplazo ideal del clásico azul marino. Este color profundo, con un matiz verdoso que le aporta carácter, es uno de los favoritos de diseñadores y expertos en tendencias para la temporada otoño-invierno 2026. Su presencia se nota en prendas de cuero, tejidos, trajes y accesorios, destacándose por aportar color sin perder sobriedad, en línea con la búsqueda de un lujo discreto que domina las colecciones actuales.

Tres looks con bordó, verde musgo y azul petróleo para lucirlos en el día a día

No hace falta llenar tu placard de ropa nueva para sumarte a los colores del invierno 2026. Con una o dos prendas en bordó, verde musgo o azul petróleo, podés transformar tus looks diarios. Acá te dejamos tres ideas simples y fáciles de copiar.

Look 1: bordó y beige (elegancia cálida). Un sweater de cuello alto en cuero bordó (o un tejido grueso en ese tono) combinado con un pantalón beige de corte recto o wide leg. Sumá botas negras o marrones y una cartera a tono con el suéter. El resultado es un look perfecto para la oficina o una salida al mediodía.

El verde musgo transmite calma y se mezcla con tonos tierra y bordó.

Look 2: verde musgo y denim (natural y relajado). Una campera o trench en verde musgo sobre un jean azul medio o lavado vintage. Debajo, una remera blanca o negra básica. Calzá zapatillas blancas o botas de cuero marrón. Este look es ideal para el finde o para un plan informal. El verde musgo aporta calma y la mezcla con denim le da un aire descontracturado pero con onda.

Look 3: azul petróleo y gris (sofisticación urbana). Un tapado o abrigo largo en azul petróleo sobre un conjunto gris (pantalón sastre y sweater fino). Sumá zapatos negros o mocasines. Si querés un toque extra, agregá una cartera o bufanda en bordó para hacer un guiño a otro color de la paleta. Este look es ideal para reuniones de trabajo o cenas.