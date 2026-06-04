Te hace ver más alta y estilizada: el jean en tendencia para este otoño-invierno 2026.

Hay un jean que va a ser tendencia este 2026 y que es ideal para usar este otoño-invierno. Lo que caracteriza a este tipo de pantalones es que te estilizan, ya que hacen que las piernas se vean más largas, simulando también mayor altura.

"Si este 2026 quieres armar tu closet de compras inteligentes, estos son tres jeans que necesitás tener sí o sí. Son básicos, combinan con todo y se ven muy cool", asegura Valentina Pérez, creadora de contenido de moda.

Se trata de los jeans con dobladillo. "Los jeans que tienen en la parte baja un dobladillo muy marcado son un must, no solo para esta temporada sino para todo el año. Para días fríos son la base ideal para looks en capas", agrega la creadora del video.

Los podés combinar con una camiseta, un suéter y un tapado largo, trench o abrigo de paño largo, "mientras que en verano se pueden combinar muy fácilmente con un tank top básico de cualquier color, de cualquier silueta, ya que el dobladillo es lo que se vuelve ese detalle que hace que el look se vea más estilizado y pensado".

Por qué estos jeans te hacen ver más alta

Más allá de sumar un detalle diferente al clásico jean recto, el dobladillo marcado genera un efecto visual que ayuda a alargar la silueta. Al crear una línea más definida en el bajo del pantalón, las piernas se ven más estilizadas y el look adquiere una terminación más prolija.

Además, suelen llevarse en cortes rectos o de pierna amplia, dos siluetas que dominan las tendencias de 2026 y que favorecen a distintos tipos de cuerpo. Combinados con botas, mocasines o zapatillas de perfil bajo, logran un resultado equilibrado y moderno.

Para potenciar el efecto visual, lo mejor es elegir modelos de tiro medio o alto y usarlos con prendas superiores metidas dentro del pantalón o más cortas. De esta manera, la cintura queda mejor definida y las piernas parecen más largas.

Versátiles y fáciles de adaptar a diferentes estilos, los jeans con dobladillo se consolidan como una de las apuestas más fuertes de la temporada. Sirven tanto para looks relajados de todos los días como para propuestas más elegantes con blazers, tapados largos o accesorios llamativos.