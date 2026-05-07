Son cómodos y van bien con todo: los jeans en tendencia para este otoño-invierno 2026.

Hay dos jeans que van a ser tendencia este otoño-invierno 2026 y que además de ser modernos, originales y fáciles de combinar, son muy cómodos. Son ideales si no te gusta usar prendas apretadas o priorizás la comodidad en tu día a día.

Por un lado, es cierto que los jeans rectos son una tendencia clave de este año. Sin embargo, también hay otras opciones que están brillando este año: los wide leg y los jeans con ruedos doblados XL. Ambos quedan muy bien tanto con zapatillas como con botas o mocasines.

Los jeans en tendencia para este otoño-invierno

1. Wide leg

Los primeros son los jeans wide leg o de fit relajado. Este modelo se caracteriza por su pierna amplia, su caída cómoda y su estética relajada, una combinación que desplaza cada vez más a los ajustados y skinny que dominaron durante años.

Según explicó la estilista personal Constance Richardson, en diálogo con la periodista de moda Wendy Rose Gould para Real Simple, este tipo de pantalón “refleja un alejamiento continuo de la era de los skinny jeans”.

Jeans en tendencia para este otoño-invierno 2026.

Además, señaló que estas siluetas “se mantuvieron consistentes tanto en las pasarelas como en el street style durante varias temporadas”, algo que demuestra que no se trata simplemente de una moda pasajera, sino de una tendencia que parece más permanente.

Otra de las claves de estos jeans es su versatilidad. Generalmente se usan con tiro medio o alto y permiten crear looks modernos sin resignar comodidad. Funcionan muy bien tanto para outfits casuales como para looks más sofisticados, dependiendo de cómo se combinen.

2. Jeans con ruedos doblados XL

Por otro lado, otra de las tendencias que va a pisar fuerte este otoño-invierno son los jeans con ruedos doblados XL, que se caracterizan por sus puños anchos y marcados. Este diseño trae de vuelta una fuerte inspiración noventosa y dosmilera, corrientes que siguen marcando a la moda de hoy en día.

La asesora de estilo Nikki Venus explicó que esta tendencia comenzó a verse con fuerza en las pasarelas de otoño 2025 y que rápidamente se trasladó a las colecciones Resort y primavera-verano 2026. “La verdadera atracción de esta tendencia es cómo combina personalización, versatilidad y una elevación del estilo sin esfuerzo”, aseguró.

Jeans en tendencia para este otoño-invierno 2026.

Además, destacó que el denim con ruedos doblados permite jugar con el largo del pantalón y modificar visualmente la silueta del outfit. Gracias a ese detalle, hasta un look básico puede verse mucho más armado y estilizado sin necesidad de sumar demasiados accesorios o prendas llamativas.

Podés usar estos jeans con sweaters oversized, camperas cropped, trenchs largos o incluso blazers, logrando desde looks relajados hasta combinaciones más elegantes y urbanas. A su vez, el detalle del ruedo ancho te suma un diferencial visual que transforma un jean común en una prenda mucho más llamativa.