Días de humedad: 3 consejos clave para mantener el pelo bajo control y evitar el frizz.

En ciudades como Buenos Aires, donde la humedad suele jugar en contra del peinado perfecto, el cabello se vuelve uno de los principales campos de batalla diarios. Frizz, volumen descontrolado y peinados que no duran son parte del combo clásico. Sin embargo, especialistas en cuidado capilar coinciden en que con algunos hábitos simples es posible mantener el pelo más ordenado incluso en los días más pesados.

Las tres claves para evitar el frizz los días de humedad

1. Hidratación inteligente: menos frizz, más control

El primer paso es entender que el pelo deshidratado absorbe más humedad del ambiente, lo que dispara el frizz. Usar acondicionadores nutritivos y mascarillas una o dos veces por semana ayuda a sellar la fibra capilar. También se recomienda evitar productos demasiado pesados en la raíz, para no perder volumen natural ni generar sensación de “pelo apelmazado”.

En ciudades como Buenos Aires, donde la humedad suele jugar en contra del peinado perfecto, el cabello se vuelve uno de los principales campos de batalla diarios.

2. Secado estratégico: no salir con el pelo húmedo

Uno de los errores más comunes es salir con el cabello todavía húmedo. Esto hace que la humedad ambiental actúe directamente sobre la fibra capilar. Lo ideal es secarlo completamente, preferentemente con aire templado o frío, y dirigir el flujo hacia abajo para alinear la cutícula. Si se usa calor, siempre conviene sumar protector térmico.

3. Productos anti-frizz: aliados clave en días críticos

Serums, cremas livianas o aceites capilares pueden ser grandes aliados si se aplican en pequeñas cantidades. La clave está en “sellar” el pelo sin saturarlo. Además, los peinados recogidos como colas bajas, rodetes o trenzas ayudan a controlar el volumen y reducir el contacto con la humedad externa.

En definitiva, el pelo en días húmedos no se puede controlar del todo, pero sí se puede negociar. Con una rutina adecuada y algunos ajustes simples, el frizz deja de ser enemigo para convertirse apenas en un visitante ocasional.