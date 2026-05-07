Se filtró cómo está hoy Mirtha Legrand: la foto de la conductora de TV

Mirtha Legrand permaneció alejada de la televisión durante varias semanas por recomendación médica tras sufrir bronquitis

La salud de Mirtha Legrand volvió a convertirse en tema de conversación durante los últimos días luego de su ausencia en “La noche de Mirtha”. La conductora, de 99 años de edad, permaneció alejada de la televisión por recomendación médica tras atravesar un cuadro de bronquitis. En medio de la preocupación, una imagen reciente llevó tranquilidad entre sus seguidores.

La preocupación por la salud de Mirtha Legrand

A mediados de abril pasado, Mirtha Legrand debió suspender temporalmente sus compromisos laborales después de que el equipo médico que la acompaña le indicara reposo absoluto. La conductora presentó un cuadro de bronquitis que requirió tratamiento con antibióticos y cuidados especiales durante varios días.

La situación generó inquietud entre los seguidores de la histórica figura de la televisión argentina, especialmente porque se ausentó de su tradicional programa de El Trece durante varias emisiones consecutivas. Con el correr de los días comenzaron las especulaciones sobre su estado de salud y la fecha de su regreso a la pantalla.

Aunque en un primer momento trascendió que deseaba volver rápidamente al trabajo, finalmente decidió seguir las indicaciones profesionales y priorizar la recuperación en su domicilio.

La foto de Mirtha Legrand que llevó tranquilidad: así está hoy la conductora

En medio de las versiones sobre su estado de salud, en las últimas horas comenzó a circular una fotografía que mostró cómo se encuentra actualmente Mirtha Legrand.

La imagen fue compartida por Débora D’Amato y habría sido tomada durante el cumpleaños de Elvira Guaraz, histórica asistente de la conductora. En la postal se pudo ver a “La Chiqui” sonriente y en buen estado, algo que rápidamente generó alivio entre sus seguidores.

Una fotografía difundida en redes sociales mostró a “La Chiqui” sonriente y en buen estado de salud

La periodista acompañó la publicación con un mensaje optimista sobre la recuperación de la diva. “Ayer cumplió años Elvira y Mirtha Legrand, la leyenda, no solo está recuperada: ¡está mejor que nunca! ¡Alegrón! Retoma la TV la semana próxima”, escribió Débora D’Amato en su cuenta de X.

La repercusión no tardó en trasladarse a las redes sociales, donde cientos de usuarios dejaron mensajes de cariño y buenos deseos para la conductora. Muchos destacaron la importancia de verla recuperada y celebraron la posibilidad de su regreso a la televisión.

El regreso de Mirtha Legrand a La noche de Mirtha

Después de varios días de reposo y tratamiento médico, Mirtha Legrand retomará finalmente la conducción de su histórico programa este sábado 9 de mayo.

“La noche de Mirtha” volverá a emitirse por El Trece con una mesa integrada por reconocidas figuras del espectáculo argentino. Entre los invitados confirmados aparecen Elena Roger, Juan Leyrado, Mariano Martínez y Fernanda Metilli.

El esperado regreso de la conductora genera gran expectativa tanto dentro del canal como entre el público que sigue cada fin de semana el tradicional ciclo de entrevistas y actualidad.

El cariño del público hacia La Chiqui

A lo largo de su extensa trayectoria, Mirtha Legrand construyó un vínculo muy fuerte con varias generaciones de televidentes. Por ese motivo, cada noticia vinculada a su salud suele generar una fuerte repercusión pública y mediática.

En esta oportunidad, la imagen difundida en redes sociales sirvió para llevar calma y confirmar que la conductora atraviesa una recuperación favorable. Además, el anuncio oficial de su regreso terminó de despejar las dudas sobre su continuidad en televisión.

Con casi un siglo de vida y una carrera histórica dentro del espectáculo argentino, “La Chiqui” volverá a ocupar su lugar en la pantalla con una nueva edición de uno de los programas más emblemáticos de la televisión nacional.