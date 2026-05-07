El durísimo cruce de Luis Majul y Javier Milei en vivo por LN+: "Mala lectura"

Luis Majul cruzó como nunca a Javier Milei en vivo.

El habitual pase entre Luis Majul y Esteban Trebucq en LN+ se vio alterado, este último miércoles 6 de mayo por la noche, por la intempestiva llamada de Javier Milei. El presidente estuvo al aire durante diez minutos, principalmente para defender a Manuel Adorni, sobre quien pesa una investigación en la Justicia y que en el último tiempo se vio rodeado de diversos escándalos.

Durante la improvisada entrevista, ambos periodistas cuestionaron la decisión de que el actual jefe de gabinete no haya sido escindido de su puesto. Luis Majul, en particular, le hizo una observación al líder libertario que lo descoló y devino en un cruce más que picante.

Javier Milei defendió a Manuel Adorni en el congreso la semana pasada.

¿Qué le dijo Luis Majul a Javier Milei?

En determinado momento, Majul decidió comparar la situación de Adorni con la que transitó José Luis Espert cuando, siendo candidato a diputado por La Libertad Avanza para la Provincia de Buenos Aires, se terminó bajando tras ser vinculado con el narcotráfico. "Usted lo sostuvo a José Luis Espert, hasta que no lo pudo sostener más porque, entre otras cosas, perdía las elecciones", le achacó el conductor al presidente.

"Esa es una mala lectura Luis, no fue así", replicó este, dando lugar a un auténtico desafío por parte de su interlocutor: "¿Cuál sería la lectura correcta?". "No fue así", se escudó en un principio, mientras se observa a un Majul cruzado de brazos y esperando un argumento sólido. "Nosotros estábamos en una campaña electoral, a José Luis lo estaban ensuciando. De hecho fíjese: se bajó de la candidatura y el tema desapareció. Lo hicieron tres semanas antes, bien de manual de la campaña sucia", se excusó. Finalmente, sostuvo: "El tema es que cuando usted está en campaña, tiene que salir y hacer campaña, usted no puede tener un candidato mudo".