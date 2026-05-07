Sin quórum y con acusaciones de maniobras legislativas, Chaco acelera la suspensión de las PASO

El avance del proyecto impulsado por Leandro Zdero para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Chaco desató una fuerte polémica política, en un contexto donde el Gobierno nacional de Javier Milei también busca eliminar este mecanismo a nivel país como parte de su reforma electoral. La iniciativa del oficialismo chaqueño aparece así alineada con la agenda libertaria, que cuestiona el sistema de primarias bajo el argumento de reducir costos y modificar el esquema de competencia interna de los partidos.

La tensión creció luego de que el proyecto obtuviera dictamen favorable en comisión y quedara habilitado para ser tratado en el recinto de la Legislatura provincial en los próximos días. Con esta decisión, el oficialismo chaqueño busca suspender las PASO en el distrito, modificando el mecanismo utilizado hasta ahora para definir candidaturas mediante participación abierta de la ciudadanía, en sintonía con el debate que impulsa la Casa Rosada.

Sin embargo, el principal cuestionamiento opositor no apuntó únicamente al contenido de la iniciativa, sino también al procedimiento utilizado para avanzar con el dictamen. Según informó NEA Hoy, legisladores denunciaron irregularidades en el funcionamiento de la comisión y advirtieron que no se respetaron instancias formales necesarias para validar el trámite parlamentario, lo que profundizó las críticas sobre la falta de consenso en torno a una reforma sensible del sistema electoral.

Desde distintos bloques señalaron que el oficialismo impulsó el proyecto con una velocidad inusual y sin generar espacios de discusión política e institucional sobre una reforma que impacta directamente en las reglas electorales.

“Se está intentando cambiar el sistema electoral mediante una maniobra legislativa”, sostuvieron desde la oposición, donde además denunciaron irregularidades en el tratamiento parlamentario. Según remarcaron, el dictamen favorable habría sido anunciado cuando la comisión ya no contaba con quórum, por lo que cuestionaron la validez del procedimiento y alertaron sobre la falta de consensos mínimos en temas vinculados a la calidad democrática.

El debate también reabrió cuestionamientos sobre el rol de las PASO dentro del sistema político provincial. Mientras el oficialismo plantea la suspensión como una medida de simplificación electoral, en línea con la postura que impulsa el Gobierno nacional de Javier Milei, sectores opositores advierten que eliminar las primarias puede reducir la participación ciudadana y concentrar el poder de decisión en las estructuras partidarias.

En ese sentido, remarcaron que las PASO permiten ampliar la competencia interna y visibilizar nuevos liderazgos políticos, algo que podría verse afectado si las candidaturas pasan a definirse exclusivamente dentro de los partidos. Además, desde la oposición sostienen que modificar las reglas electorales en un año de definiciones políticas requiere mayor transparencia y tiempos institucionales adecuados, especialmente cuando se trata de herramientas vinculadas al funcionamiento democrático.

Adelantado a Milei

El proyecto del gobernador Zdero, fiel aliado del presidente Javier Milei, establece que la medida tenga carácter excepcional y acotado a un año, con el objetivo de aplicar únicamente a los comicios que se convoquen durante ese período. En ese marco, se propone suspender la aplicación de la normativa que regula las PASO en la provincia, vigente desde 2012, aunque sin eliminar el sistema de forma definitiva.

Uno de los principales argumentos de la iniciativa es el impacto presupuestario de organizar una elección primaria. El presidente del bloque, Iván Gyoker, sostuvo que la iniciativa apunta a optimizar el uso de los recursos públicos: “Queremos evitar gastos innecesarios y destinar esos fondos a salud, educación, seguridad y al ordenamiento de las cuentas provinciales”, señaló.

Según plantean, el despliegue logístico y operativo que implican las PASO representa un costo significativo para el Estado, especialmente en un contexto económico que exige priorizar partidas. Otro de los fundamentos que expone el oficialismo tiene que ver con la baja participación ciudadana en las primarias, un fenómeno que, aseguran, se viene acentuando en los últimos procesos. El año pasado estaban habilitados un total de 1.012.034 electores. Sin embargo, sólo participó el 52% del electorado.