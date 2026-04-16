Zdero se anticipa al debate que quiere Milei: Chaco discute la suspensión de las PASO para 2027

Mientras el Gobierno Nacional impulsa una reforma electoral para meterse en la interna del peronismo y complicar su futuro, el bloque Chaco Puede, conformado por el espacio del gobernador Leandro Zdero y los libertarios, presentó una iniciativa en la Legislatura provincial para suspender las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El criterio que esgrimen es que permitirá un "ahorro significativo de dinero" en medio de la crisis que sufren los trabajadores.

El proyecto del gobernador Zdero, fiel aliado del presidente Javier Milei, establece que la medida tenga carácter excepcional y acotado a un año, con el objetivo de aplicar únicamente a los comicios que se convoquen durante ese período. En ese marco, se propone suspender la aplicación de la normativa que regula las PASO en la provincia, vigente desde 2012, aunque sin eliminar el sistema de forma definitiva.

Uno de los principales argumentos de la iniciativa es el impacto presupuestario de organizar una elección primaria. El presidente del bloque, Iván Gyoker, sostuvo que la iniciativa apunta a optimizar el uso de los recursos públicos: “Queremos evitar gastos innecesarios y destinar esos fondos a salud, educación, seguridad y al ordenamiento de las cuentas provinciales”, señaló.

Según plantean, el despliegue logístico y operativo que implican las PASO representa un costo significativo para el Estado, especialmente en un contexto económico que exige priorizar partidas. Otro de los fundamentos que expone el oficialismo tiene que ver con la baja participación ciudadana en las primarias, un fenómeno que, aseguran, se viene acentuando en los últimos procesos. El año pasado estaban habilitados un total de 1.012.034 electores. Sin embargo, sólo participó el 52% del electorado.

Milei impulsa una reforma electoral para complicar al PJ: quiere eliminar las PASO

La reforma electoral sería una de las primeras leyes que envíe el Poder Ejecutivo al Congreso. Uno de los que confirmó esta información públicamente fue el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En la apertura de sesiones ordinarias, Milei prometió: "Necesitamos reformar integralmente nuestro sistema electoral, para que los representantes sean responsables ante sus representados. Y esto implica también reformar cómo se financian los partidos políticos, para brindar transparencia a las relaciones entre el empresariado y la política. Éste es el camino para eliminar la influencia de las mafias y el narcotráfico en los asuntos del Estado".

Este será otro de los puntos clave de la reforma política que más le importa al Gobierno: el financiamiento de los partidos. El proyecto que tiene entre sus manos el oficialismo fue realizado en gran parte por Santiago Caputo. Por otro lado, el Gobierno quiere introducir la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en las 23 provincias. Si bien cada provincia para sus elecciones propias puede imponer su modelo, el mileísmo quiere llevar esta forma de votar en cada territorio.