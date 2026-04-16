EN VIVO
Encuesta de la Universidad de San Andrés

Milei perfora su piso: el nivel de satisfacción con la marcha del país cayó otros cinco puntos en abril

La satisfacción con la marcha del país y la aprobación de la gestión de Milei tocan sus mínimos en la nueva encuesta de la Universidad de San Andrés. Los rechazos superan el 60% y la falta de trabajo y los bajos salarios se instalan como los principales problemas.

16 de abril, 2026 | 00.05

La caída de popularidad en la que ingresó el gobierno de Javier Milei desde principios de año no se detiene. El nivel de satisfacción con la marcha general del país cayó al 28%, otros cinco puntos respecto a marzo. La insatisfacción ya alcanza al 68% de los encuestados, un número inquietante. La aprobación de Milei ya está por debajo de la que tenía Mauricio Macri en el mismo momento de su mandato, con una curva similar: ambos tuvieron su mejor momento en las elecciones de medio término y luego iniciaron su declive. La falta de trabajo y los bajos salarios se consolidan como los principales problemas del país, seguidos de cerca por la corrupción. Además, la inflación, que casi había desaparecido del ránking, volvió a tomar impulso. Este cóctel de preocupaciones hunde a la mayoría en el pesimismo y evapora los apoyos a Milei.

Los datos surgen de la encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés, realizada entre el 2 y el 10 de abril. El 28% de los encuestados declaró estar satisfecho con la situación del país, aunque sólo un 6% se manifestó “muy satisfecho”. En el otro extremo, el 68% dijo estar insatisfecho y, dentro de ese grupo, un 45% se definió como “muy insatisfecho”. Los mayores niveles de aprobación se registran entre los hombres, los mayores de 60 años y el sector socioeconómico ABC1. La insatisfacción, en cambio, predomina entre las mujeres, en la franja de 28 a 59 años, y se distribuye de manera bastante homogénea entre los sectores bajos, medios bajos y medios altos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El nivel de insatisfacción ubica a Milei hoy un poco por debajo de Mauricio Macri y por encima de Alberto Fernández a esta altura de sus mandatos. No es el primer sondeo que muestra esta similitud en la evolución del respaldo: tanto Macri como Milei lograron buenos resultados en las elecciones legislativas, pero luego comenzaron a perder apoyos por motivos económicos. En el caso de Macri, la crisis derivó en el regreso al FMI y terminó por hundir las expectativas de mejora, en un proceso que se espiralizó y abrió la puerta al triunfo de la oposición peronista. La historia de Milei todavía se está escribiendo, pero el Presidente dejó en claro este martes, ante empresarios en la AmCham, que no piensa cambiar de rumbo: “No nos podemos mover de la ortodoxia. Nos vamos a atar al poste para evitar escuchar los cantos de sirena. Y si nos sale mal, no pasa nada. Nos iremos a casa”.

La aprobación de la gestión de Milei se ubicó por encima de la satisfacción con la marcha del país, aunque ambas muestran tendencias similares y el rechazo también alcanzó un récord. El respaldo al Presidente quedó en el 36%, frente a un 61% de respuestas negativas, dos puntos más y dos puntos menos, respectivamente, que el mes pasado. Entre quienes apoyan al Gobierno, la emoción predominante es la esperanza, seguida por la confianza y la incertidumbre. En cambio, en el 61% que lo rechaza aparecen sentimientos más intensos: vergüenza, rechazo, asco, decepción y, aquí también, incertidumbre. La decepeción y la desilusión -otro de los registros que surge del relevamiento- da cuenta de quienes habían depositado expectativas en la administración libertaria y hoy comprueban que no respondió a lo que imaginaban.

La depresión económica queda de manifiesto en la suba de la falta de trabajo (40%) y los bajos salarios (39%) como principales problemas que afectan al país, seguidos de cerca por la corrupción (38%), otro de los conflictos que tiene a maltraer al Gobierno y afecta sus apoyos. Le siguen en la tabla de preocupaciones la pobreza (28%), la inseguridad (26%) y los políticos en general (23%). Después reaparece la inflación con el 20%, un problema que un sector se la sociedad creía superado pero que toma nuevo envión. El índice oficial no baja desde hace diez meses y llegó en marzo al 3,4%, pese a las promesas oficiales de porcentajes bajo control. 

 

MÁS INFO
Fernando Cibeira

Trabaja como periodista desde hace 30 años. Luego de recibirse la escuela de periodismo TEA, comenzó como colaborador en la revista Somos. Hizo la beca de perfeccionamiento periodístico del diario Clarín, donde luego fue redactor de Política durante seis años. A principios de 1998, se fue para participar de la efímera experiencia del primer diario Perfil. Antes de que termine ese mismo año ingresó a Página/12. Trabajó allí 22 años, durante los que le tocó cubrir numerosos actos, campañas electorales y viajes presidenciales. Fue redactor, editor y, finalmente, jefe de la sección Política, hasta su incorporación a El Destape.

En televisión condujo durante diez años el programa “Colores Primarios”, que se emitió por varias señales de cable.

En El Destape Radio participa del programa de Roberto Navarro y conduce “El Especial de los Sábados”.

Escribió “Macristocracia, la historia de las familias que gobiernan la Argentina” (Planeta).

Trending
Deportivo
Racing perdió con Botafogo y se complica en la Sudamericana: goles y resumen
Las más vistas