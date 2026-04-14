Faltan más de un año para las elecciones presidenciales de 2027, pero Argentina ya vive en modo campaña permanente. Cada semana aparece una encuesta nueva y cada encuesta cuenta la misma historia: el gobierno de Javier Milei perdió la ventaja que tenía hace apenas tres meses, la oposición peronista recuperó terreno y el humor social está en su punto más crítico desde que el presidente asumió en diciembre de 2023. El cambio fue rápido, profundo y, según los especialistas, no parece ser una turbulencia pasajera.

Las primeras mediciones de 2026 llegaron con el viento a favor para La Libertad Avanza, todavía impulsada por el buen resultado de las legislativas de octubre de 2025. La consultora Trends relevó en enero a 2.000 casos y encontró que el 43% votaría al espacio de Milei en 2027, mientras que el peronismo de Cristina Kirchner y Axel Kicillof quedaba segundo con el 32%. En un hipotético balotaje entre Milei y Kicillof, el presidente ganaba 49% a 35%. Hoy el escenario es otro.

Opina Argentina, con 3.590 casos, mostró a Milei con 48% de imagen positiva versus 51% negativa, consolidándolo como la figura política más valorada del país al inicio del año. Todo indicaba que el oficialismo arrancaba 2026 desde una posición de fortaleza.

Las primeras grietas

El segundo mes del año trajo señales de alerta. Giacobbe Opinión Pública, una consultora habitualmente favorable al oficialismo, relevó 2.500 casos entre el 23 y el 27 de febrero y encontró que la imagen positiva de Milei había caído al 41,7% contra una negativa del 49,6%. La consultora Analogías coincidió: aceptación del 42,8% y rechazo del 51,9%.

El cuadro electoral más completo de febrero lo aportó CB Global Data con 2.588 casos. Milei lideraba con 35,7% de intención de voto, seguido por Kicillof con 22,5%. Pero la conclusión era preocupante para la Casa Rosada: con esos números, Milei no alcanzaría el 45% necesario para ganar en primera vuelta ni el 40% con 10 puntos de ventaja. El balotaje se volvía inevitable. Y en un balotaje, los libertarios no tenían garantías.

Marzo: el quiebre

Marzo fue el mes en que el escenario cambió de manera más visible. La encuesta más comentada fue la de Atlas Intel junto a Bloomberg, sobre 5.037 casos entre el 20 y el 24 de marzo. El relevamiento midió a 22 dirigentes y ubicó a Axel Kicillof al frente del ranking de imagen positiva con el 38%. Por primera vez desde que Milei asumió, el presidente quedaba claramente por debajo de su principal rival en imagen favorable.

Ese mismo mes, la encuesta de Giacobbe que se publicó esta semana como parte del Informe Público de marzo mostró a Milei con imagen negativa del 55,6%, su peor registro desde que asumió. La tendencia descendente es clara y sostenida.

Abril: la tormenta completa

La primera quincena de abril aceleró todo. Una encuesta conjunta de las consultoras La Sastrería y Trespuntozero, realizada a comienzos del mes, mostró que el espacio peronista Fuerza Patria, representado por Cristina Kirchner y Axel Kicillof, alcanzó el 30% de afinidad entre los consultados, mientras que La Libertad Avanza apenas llegó al 17,6%. Por primera vez en mucho tiempo, el peronismo supera al oficialismo en identificación política.

El 66,2% de los encuestados en ese relevamiento evalúa negativamente la gestión de Milei, el 73,7% considera que la situación del país es mala o muy mala y el 40,4% reconoce haberse endeudado para cubrir gastos mensuales. Los datos de Vozna de abril confirman el mismo cuadro: aprobación del 37,8% y rechazo del 60,2%.

El ingrediente que cambia todo: Adorni

Algo que no aparecía en las encuestas de enero y febrero pero sí en las de marzo y abril es el impacto del escándalo que envuelve a Manuel Adorni. Las investigaciones judiciales al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito le pegaron de lleno a un gobierno que había construido su identidad sobre la promesa de terminar con la corrupción. El 61,3% de los encuestados por Vozna cree que Adorni es culpable y debería renunciar. El 22,3% es su imagen positiva, más de 15 puntos por debajo del presidente. En la encuesta de Giacobbe, el 64,5% lo evalúa negativamente. La contradicción política que representa un funcionario del gobierno anticasta bajo investigación por corrupción parece haber acelerado el desgaste que los números ya mostraban.

Un electorado que no sabe a quién votar

El dato más desconcertante para todos los partidos es que el malestar con Milei no se traduce automáticamente en apoyo opositor. El 25,2% de los encuestados en el relevamiento de La Sastrería dice no sentirse cercano a ningún espacio político. Zubán Córdoba encontró que el 62,4% quiere un candidato nuevo que no tenga nada que ver con ningún partido actual. El electorado está enojado, pero todavía no encontró a dónde ir.

Eso significa que el escenario de 2027 está completamente abierto. Y eso, para un presidente que hace tres meses parecía tener el camino despejado, es una novedad que nadie en la Casa Rosada esperaba a esta altura del año.