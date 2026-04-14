Pagni soltó un batacazo político que pone a Milei en alerta: "Es la primera vez".

Durante su clásico editorial en La Nación Más, el periodista Carlos Pagni analizó una reciente entrevista de Javier Milei y expuso una fuerte contradicción interna en el gabinete. En vivo, el conductor destacó el inédito reconocimiento del mandatario sobre la grave crisis social y cruzó la postura negacionista del ministro Luis Caputo.

El análisis comenzó con una observación del economista Antonio Aracre sobre las palabras del líder libertario. "El propio Aracre le señala a Milei que es novedoso que diga que hay gente que la está pasando mal", relató Pagni.

De inmediato, el comunicador destacó esa confesión tras meses de absoluto silencio frente al desplome del poder adquisitivo. "Esto es significativo porque es la primera vez que Milei admite lo que muchos señalaban durante el primer trimestre de este año respecto del clima económico, el nivel de actividad económica, el dinamismo de la economía", detalló.

Pagni soltó un batacazo político que pone a Milei en alerta: "Es la primera vez".

La desconexión de Luis Caputo

Lejos de conformarse con ese diagnóstico, la figura televisiva profundizó en las disputas de la cúpula estatal y fulminó al titular del Palacio de Hacienda. "Dice algo que el propio Luis Caputo, Toto Caputo, el ministro de Economía, se niega a decir. Es como que viviera en un país distinto", sentenció.

Para cerrar su mensaje, el analista expuso la insólita excusa presidencial para justificar el fracaso de sus medidas. "Milei dice 'esto es un programa que funciona perfectamente, es un programa que en teoría es correcto, lo que sucede es que hay fuerzas malignas que conspiran contra él'", citó con ironía. "Básicamente, lo explica en esa misma entrevista, un complot mediático que ni siquiera está llevado adelante por los periodistas críticos, sino que detrás de esos periodistas hay fuerzas ocultas que él no se anima a mencionar", añadió.