Crisis innegable: el Gobierno busca un Milei “más humano”, “autocrítico” y “sedado"

No hay una encuesta ya que no demuestre la estrepitosa caída en la imagen de Javier Milei. Ni las consultoras más oficialistas (como la de Jorge Giaccobe) pueden tapar el sol con la mano. Algunas lo dan con apenas 20 puntos. Las más optimistas, con 30. Y hay dos ítems de preocupación que pican en punta: la economía en primer lugar y la corrupción, en segundo. En Casa Rosada acusaron recibo de estos golpes que empiezan a generar luz roja y generan alarma interna. Ante esta crisis, el Gobierno busca un Milei “más humano”, “autocrítico” y “sedado".

Es parte de lo que se empezó a ensayar en la Casa Rosada la semana pasada con un tuit de Milei donde llamativamente se mostraba autocrítico y complaciente. “Estos últimos meses fueron duros” y “pedimos paciencia", fueron dos de las frases con la conclusión de un Presidente sedado, como contracara del Milei rabioso del último mes.

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Hubo otro gesto la semana pasada. Fue en una entrevista en la TV Pública con Antonio Aracre. "Hay que entender por qué la gente se siente mal. Hay que tratar de entender a la gente", enfatizó un atípico Milei en un gesto de empatizar con los sectores afectados por el rumbo económico.

El gobierno busca un Milei “más humano”, “autocrítico” y “sedado". Será una postal de los días venideros. Pretenden en Balcarce 50 que de a poco vaya bajando la aspereza contra el periodismo.

Hay un sector interno que está incómodo con ese Milei. Hasta le recomendaron bajar la bandera contra el periodismo. Según pudo saber El Destape, la semana pasada una persona de su entorno lo aconsejó al Presidente: "Yo creo que tenés razón en todo, pero está pasando que en los canales de TV que podrían apoyarte se enojan y dieron de baja colaboraciones de voces libertarias. No nos sirve". Milei asintió.

En la Rosada esperan pasar abril. Es el mes más difícil. El caso Adorni, en medio de los problemas económicos, hizo estallar todo. La inflación no cede y ese problema suma más incertidumbre. Reconocen en el Gobierno que sin ningún hito económico que mostrar, los casos de corrupción tienen más entidad y le hacen más daño a Milei.

Por eso se esperanzan en una única zanahoria: llegar a mayo con un índice de inflación más bajo para mostrar, y que si empieza con un 1 podrán relanzar el año. Una persona del entorno de Milei y Luis Caputo adelanta que en mayo el IPC podría ser del 1,9%.