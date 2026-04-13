La consultora Vozna publicó su encuesta nacional de abril 2026, realizada entre el 27 de marzo y el 6 de abril sobre 1.451 casos en todo el país. Los números configuran un panorama político y económico complejo para el gobierno de Javier Milei, con caída en la aprobación de gestión, imagen negativa de los principales dirigentes y un estado de ánimo social marcado por el pesimismo económico.

Luego de alcanzar un pico de 44,9% en enero, la aprobación del gobierno nacional bajó siete puntos y se ubica en 37,8% en abril. El rechazo trepó al 60,2%, con un 45% que califica la gestión como "muy mala". El deterioro no se limita a los votantes de la oposición: 2 de cada 10 votantes de Milei y 4 de cada 10 votantes de Bullrich en 2023 evalúan negativamente la gestión. El 58% de los encuestados considera además que el país va en la dirección equivocada, contra un 32,5% que cree que va por el camino correcto.

La economía, el principal problema

Los temas económicos concentran el 64,5% de las menciones cuando se pregunta cuál es el principal problema del país. La corrupción lidera con el 22,3%, seguida por inflación (17,5%), pobreza (17,3%), bajos salarios (14,1%) y falta de trabajo (13,1%).

En el plano personal y familiar, el número es todavía más contundente: el 70,4% de los encuestados evalúa negativamente su situación económica propia. El principal problema de las familias es el bajo ingreso, mencionado por el 50% de los consultados, seguido por el endeudamiento con el 16,6%.

El futuro no pinta bien

Las expectativas son igual de oscuras. Solo el 30,3% cree que la economía del país mejorará o estará igual de bien el próximo año, mientras que el 62,1% espera que empeore o siga igual de mal. Para el futuro personal, el 32,2% es optimista y el 55% es pesimista.

El dato más duro aparece entre quienes ya tienen una mala situación económica familiar —el 70,4% del total—: de ese grupo, 7 de cada 10 creen que su situación seguirá igual de mal o empeorará el próximo año.

Adorni, la piedra en el zapato

La imagen de Manuel Adorni es la más baja de los dirigentes consultados. Solo el 22,3% lo evalúa positivamente, contra un 63,5% que lo hace negativamente y un diferencial de imagen de -41,2 puntos. El 45% lo califica como "muy malo".

El dato más llamativo: el 61,3% de los encuestados cree que Adorni es culpable de las acusaciones de corrupción y debería renunciar. Un 12,4% cree que es culpable pero no debería renunciar. Solo el 7% lo considera inocente.

La imagen de los dirigentes

Entre los funcionarios políticos medidos, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, es el mejor posicionado con un diferencial de -12,6, seguido por Cristina Fernández de Kirchner con -13,6. Milei registra -23,2 y Macri es el peor con -37,3.

Argentina y el mundo: Milei no convence

Ante el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, el 72,1% de los argentinos cree que el país debería mantenerse neutral. Solo el 15,2% apoya alinearse con EEUU e Israel, que es la posición que adoptó Milei.

La posición del presidente en el conflicto le da menos ganas de votarlo al 41,9% de los encuestados. Y apenas el 27,3% cree que Milei es capaz de tomar las mejores decisiones para Argentina en un contexto de inestabilidad mundial. Llamativamente, 2 de cada 10 votantes propios del presidente tampoco lo creen capacitado para ese desafío.