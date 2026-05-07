Quién se va de Gran Hermano tras la gala de nominación del miércoles 6 mayo 2026

Santiago del Moro, Gran Hermano Generación Dorada 2026. Crédito: Captura de pantalla de Gran Hermano.

La nueva gala de nominación de Gran Hermano volvió a generar tensión dentro de la casa más famosa del país. Con una placa oculta, estrategias cruzadas y un repechaje cada vez más cerca, el reality de Telefe atraviesa una de las etapas más decisivas de la competencia. Seis participantes quedaron en riesgo y el público ya comenzó a especular sobre quién podría abandonar el juego.

Cómo quedó la placa de nominados en Gran Hermano del miércoles 6 de mayo 2026

Durante la última emisión, Santiago del Moro confirmó los nombres de los jugadores que quedaron nominados esta semana. Sin embargo, la información solo fue revelada para la audiencia, ya que los participantes todavía desconocen el resultado debido a la modalidad de “placa oculta”.

Tras el recuento de votos, los nominados fueron:

Danelik Galazan

Emanuel Di Gioia

Cinzia Francischiello

Luana Fernández

Franco Zunino

Daniela de Lucía.

De esta manera, seis jugadores comenzaron una semana clave en la que se pondrá en juego la permanencia dentro del reality. A pesar de que los nombres ya fueron anunciados al aire, todavía podrían producirse modificaciones. El conductor adelantó que en los próximos días algunos participantes podrían ser bajados de placa, por lo que la definición final dependerá tanto de las decisiones de la producción como de la votación del público.

La nueva placa de nominados quedó conformada por seis participantes y podría sufrir modificaciones antes de la eliminación del lunes

Qué puede pasar en la gala de eliminación del lunes 11 de mayo 2026

La eliminación definitiva se llevará adelante el próximo lunes, aunque la gala de este jueves funciona como un termómetro para medir el apoyo de cada participante. Las alianzas dentro de la casa comenzaron a cambiar y varios jugadores buscan fortalecer sus estrategias de cara a la recta final del programa.

Por el momento, uno de los focos está puesto en los participantes que tuvieron mayores conflictos durante las últimas semanas. Las discusiones, las diferencias en las pruebas y las tensiones de convivencia empezaron a influir cada vez más en la imagen de los jugadores frente al público.

Además, el hecho de que los concursantes no conozcan quiénes integran la placa agrega incertidumbre y genera movimientos inesperados dentro de la casa. Esa dinámica suele modificar alianzas y provocar nuevas disputas entre los participantes.

Quiénes siguen en competencia en Gran Hermano 2026

La edición 2026 de Gran Hermano comenzó con 28 participantes y actualmente quedan 17 jugadores en carrera. Entre ellos aparecen figuras reconocidas y participantes que lograron consolidar un fuerte apoyo en redes sociales.

Las alianzas dentro de la casa comenzaron a cambiar en una de las semanas más tensas de Gran Hermano 2026

Los concursantes que continúan dentro de la casa son Gladys La Bomba Tucumana, Grecia Colmenares, Emanuel Di Gioia, Lolo Poggio, Pincoya, Danelik Galazan, Manuel Ibero Durigón, Catalina “Titi” Tcherkaski, Yisela “Yipio” Pintos, Juani Car, Daniela De Lucía, Eduardo Carrera, Cinzia Francischiello, Franco Zunino, Yanina Zilli, Luana Fernández y Tamara Paganini.

Con el avance de la competencia, cada gala se vuelve determinante y cualquier error estratégico puede dejar a un participante fuera del reality.

El repechaje que puede cambiar el juego

Otro de los temas que mantiene en alerta a los seguidores del programa es el repechaje. Según confirmó Santiago del Moro, el domingo 17 de mayo se realizará una nueva gala de eliminación que definirá al último integrante de la placa de repechaje.

Luego, el 20 de mayo comenzará oficialmente esta instancia que permitirá el regreso de exparticipantes eliminados, expulsados o jugadores que abandonaron la casa por decisión propia o cuestiones médicas.

El repechaje suele convertirse en uno de los momentos más importantes de Gran Hermano, ya que quienes regresan lo hacen con información del exterior y una mirada distinta sobre las estrategias del juego. Esto generalmente altera la convivencia, cambia alianzas y provoca nuevos enfrentamientos.

En paralelo, el conductor dejó abierta otra incógnita para los próximos días. Según adelantó, el domingo 10 de mayo ingresará a la casa “alguien que no viene a convivir, sino alguien que viene a cambiar el juego”, una frase que despertó todo tipo de teorías entre los seguidores del reality.