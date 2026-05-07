Hantavirus en el crucero: la OMS elevó el número de casos oficiales y lanzó un alerta sanitaria

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este jueves que ascienden a cinco los casos positivos de hantavirus detectados en el crucero MV Hondius, donde ya se registraron un total de tres muertes vinculadas al brote de la enfermedad.

Así lo anunció el director general del organismo sanitario, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien señaló además que aún permanecen bajo observación otros tres casos sospechosos de contagio.

Pese a la gravedad de la situación sanitaria a bordo del crucero, la OMS sostuvo que el nivel de amenaza para la salud pública internacional sigue siendo “bajo”. Sin embargo, las autoridades reconocieron que es “posible” que aparezcan nuevos contagios entre pasajeros o entre contactos estrechos, debido al extenso período de incubación del virus.

La epidemióloga de la OMS especializada en enfermedades infecciosas, Maria Van Kerkhove, explicó que el hantavirus “es un virus que conocemos” y buscó diferenciarlo de enfermedades de rápida propagación como el Covid-19 o la gripe.

Según detalló, los pasajeros permanecen confinados en sus camarotes, que fueron desinfectados, mientras el personal sanitario y de asistencia utiliza barbijos y medidas de protección.

También informó que uno de los pacientes hospitalizados en Sudáfrica muestra una evolución favorable y que otros dos, internados en Países Bajos, permanecen estables tras confirmarse el contagio.

El desembarco en Canarias y un seguimiento internacional de los casos

Las autoridades de España avanzan con un operativo para que el MV Hondius tenga su desembarco controlado en Tenerife, con un fuerte seguimiento sanitario internacional. El secretario de Estado de Sanidad español Javier Padilla descartó riesgos de contagio para la población local y pidió evitar situaciones de alarma.

Según explicó, los pasajeros serán trasladados desde el puerto de Granadilla hacia el aeropuerto mediante un operativo especial de embarcaciones y micros, para luego ser repatriados a sus países de origen. En el caso de los ciudadanos españoles, el Gobierno de Pedro Sánchez confirmó que las cuarentenas serán obligatorias cuando así lo determinen las autoridades científicas.

El ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres precisó que hay 14 españoles a bordo, de los cuales 13 son pasajeros y uno, tripulante. Todos ellos permanecen asintomáticos.

Al mismo tiempo, Estados Unidos activó controles y monitoreos especiales sobre pasajeros que regresaron desde el crucero hacia los estados de Arizona y Georgia. Tanto los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) como las autoridades sanitarias locales siguen de cerca la situación, aunque hasta el momento no se detectaron síntomas compatibles con la enfermedad.

La cooperación de España

Durante la conferencia de prensa, Tedros Adhanom Ghebreyesus agradeció públicamente al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por aceptar recibir al crucero y colaborar con la gestión de la emergencia sanitaria.

“La solidaridad es lo más importante en este caso”, afirmó el titular de la OMS, quien además pidió comprensión a la población de las Islas Canarias y reiteró que, según las evaluaciones realizadas hasta el momento, el riesgo para los habitantes de la región es bajo.

Mientras continúa la vigilancia epidemiológica, distintos sectores políticos españoles pidieron evitar la utilización partidaria de la situación y respaldaron las recomendaciones de las autoridades sanitarias.