Se profundiza la crisis en el crucero MV Hondius que presenta casos de pasajeros infectados de hantavirus. En las últimas horas, producto de un desperfecto técnico, el vehículo - que lleva a bordo a 146 personas- tuvo que hacer una parada en la isla de la Gran Canaria, ubicada en el Océano Atlántico.

En tanto, un pasajero, cuya identidad pidió preservar, indicó que dentro del crucero "el aislamiento no se está cumpliendo" y algunas personas, de hecho, bajaron en la isla de Santa Elena -hace dos semanas- y volvieron a sus países "como si nada hubiera ocurrido".

El hombre español afirmó en dialogo con El País que una de estas personas "tenía hantavirus", ya que se había hecho un test y había dado positivo. "No se encontraba del todo bien y fue al hospital y esta mañana ha dado positivo", sotuvo.

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