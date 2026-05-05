Cómo integrar Claude a tu celular: guía paso a paso para hacerlo en Android

Claude permite hacer consultas, traducir, corregir textos, revisar código o incluso interpretar documentos y gráficos.

La inteligencia artificial de Claude se consolida como una de las alternativas más potentes frente a herramientas como ChatGPT o Gemini. Su integración en celulares permite llevarla siempre a mano y aprovechar funciones que van desde redactar textos hasta analizar imágenes o interactuar con otras apps.

Tanto en iPhone como en Android, existen múltiples formas de acceder rápidamente al asistente sin depender únicamente de abrir la app. Con una cuenta gratuita o paga, Claude permite hacer consultas, traducir, corregir textos, revisar código o incluso interpretar documentos y gráficos. Además, incluye un modo de voz para interactuar de forma conversacional, lo que refuerza su uso cotidiano en el smartphone.

Cómo usar Claude en Android

En equipos con Android, las opciones son un poco limitadas, pero no dejan de ser prácticas:

Widget en pantalla de inicio: permite iniciar consultas sin abrir la app manualmente.

permite iniciar consultas sin abrir la app manualmente. Pantalla de bloqueo (según el dispositivo): algunos fabricantes permiten añadir el widget también ahí.

Además, Android destaca por su integración con el sistema. Al seleccionar un texto en cualquier app, aparece la opción “Preguntar a Claude”, que abre el asistente con ese contenido cargado automáticamente.

Cómo integrar Claude en iPhone

En dispositivos de iOS, Claude se puede incorporar de varias maneras para acceder más rápido:

Pantalla de bloqueo: permite agregar un botón directo a la app para abrirla sin desbloquear completamente el teléfono.

permite agregar un botón directo a la app para abrirla sin desbloquear completamente el teléfono. Centro de control: se puede sumar como acceso rápido junto a otras funciones del sistema.

se puede sumar como acceso rápido junto a otras funciones del sistema. Widgets: disponibles en la pantalla de inicio o en la vista “Hoy”, con opciones para iniciar chats, usar el modo voz o analizar imágenes.

También hay integraciones más avanzadas. Por ejemplo, desde Spotlight se puede hacer una consulta rápida sin abrir la app, o usar el menú “Compartir” para enviar texto directamente a Claude. Incluso es posible crear automatizaciones con la app Atajos o asignar Claude al botón de acción en modelos compatibles.

Claude puede interactuar con apps del sistema.

Qué más puede hacer Claude en el celular

Más allá del acceso rápido, Claude puede interactuar con apps del sistema. Por ejemplo, puede redactar mensajes o emails, crear eventos en el calendario, sugerir lugares en base a la ubicación o incluso configurar alarmas y temporizadores.

En iPhone, además, puede gestionar recordatorios, mientras que en Android suma funciones vinculadas a datos de salud mediante Health Connect (en planes avanzados).

En definitiva, integrar Claude en el celular no solo mejora la accesibilidad, sino que transforma al asistente en una herramienta diaria mucho más potente. Con simples atajos y widgets, es posible reducir pasos y aprovechar al máximo la IA directamente desde el bolsillo.