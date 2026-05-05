Murió el hijo de una famosa conductora de televisión.

Luego de casi 5 años de la muerte de Juan Cristóbal Sforzina Bermúdez, vuelven a circular las distintas versiones sobre su fallecimiento y apuntan hacía una posible muerte por asfixia mecánica. La víctima falleció a los 16 años en México, en circunstancias que aún siguen siendo un misterio. El caso fue muy mediático ya que su madre, Josemith Bermúdez, fue una conductora muy conocida que batalló durante mucho tiempo contra el cáncer de ovario.

A pesar de que la familia se mantenía con bajo perfil, la noticia comenzó a circular en el colegio donde estudiaba el menor en Cancún, a través de un comunicado institucional. Esta nueva versión generó un revuelo en redes sociales, trayendo nuevamente la dolorosa historia a los medios de comunicación.

Los compañeros de colegio de Juan comenzaron a expresar su malestar sobre la noticia en redes sociales. A su vez, la institución agregó: “Expresamos nuestras más sentidas condolencias”. Nuevamente, la familia queda expuesta tras la repentina muerte de su único hijo, con dudas sin resolver y una clara falta de información acerca del posible crimen.

La historia de Juan Cristóbal Sforzina Bermúdez

Durante años, la conductora Josemith compartió a través de su trabajo que su hijo era su motor de vida y que era la razón más grande para seguir luchando contra su cáncer de ovario. Tras la muerte de su madre, Juan Cristóbal quedó atravesado por una profunda tristeza y fue una marca imborrable en su vida.

Luego de eso, el joven se mudó a México con su padre, Cristóbal Sforzina Marcano, para poder reconstruir su vida. Hoy, vuelve a los medios el caso que logra conmocionar a la audiencia. Mientras tanto, algunos periodistas piden respeto hacía la familia. El periodista Luis Olavarrieta, amigo cercano de Josemith, expresó qué: “es momento de acompañar con mucho cariño a la familia de Juan Cristóbal, hijo de mi amada Josemith. Que en este momento prevalezcan, por favor, la prudencia, la empatía, el silencio y el amor necesario”.