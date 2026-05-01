Al menos 11 muertos en México tras salirse un autobús de la carretera

FOTO DE ARCHIVO. Autoridades trabajan en el lugar donde un autobús de pasajeros fue arrollado por un tren, en Atlacomulco

El fin de semana festivo del Día del Trabajo se ‌tornó trágico el ‌viernes, cuando al menos 11 personas perdieron la vida y otras 31 resultaron heridas en un accidente de un autobús turístico en el estado Nayarit, al occidente de México.

El autobús, que viajaba desde el ​vecino estado Jalisco, ⁠se salió de la carretera y ‌volcó cerca de la localidad de ⁠Amatlán de Cañas, informó ⁠el gobierno de Nayarit.

Según las autoridades, los pasajeros se dirigían a un centro recreativo en ⁠Nayarit. Los equipos de emergencia de ​Nayarit y Jalisco acudieron al ‌lugar, cerrando la carretera ‌para llevar a cabo las operaciones de ⁠rescate e investigar la causa del accidente.

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Las fotos compartidas por el gobierno de Nayarit mostraban el autobús volcado y ​cubierto de ‌barro.

Los accidentes mortales de autobús son frecuentes en América Latina y en las carreteras de México.

En septiembre, al menos 10 personas murieron y 61 resultaron ⁠heridas en el centro de México cuando un tren de carga chocó contra un autobús de pasajeros de dos pisos. En febrero de 2025, más de 40 personas fallecieron en el sur de México cuando un autobús ‌que se dirigía a Tabasco desde la ciudad turística Cancún chocó contra un camión con remolque y se incendió.

Los autobuses son un medio de transporte fundamental en México, donde ‌las rutas ferroviarias de pasajeros son limitadas. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum está ‌trabajando para ⁠ampliar drásticamente la red ferroviaria de pasajeros del país con el ​fin de conectar muchas zonas del norte y el centro de México.

Con información de Reuters