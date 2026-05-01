Una canción con una historia personal de Soledad Pastorutti unió al fútbol, la música y la pasión argentina para convertirse en un himno.

Soledad Pastorutti, una de las estrellas de la música nacional, reflexionó sobre el éxito que alcanzó una de sus canciones mucho tiempo después de grabarlas y destacó el impacto que tuvo luego de interpretarla con Diego Maradona. También mencionó que fue importante para Lionel Messi y reveló la frase del autor de la letra de la canción “brindis”: “Me dijo, ‘Este tema, acordate de este tema que te va a traer muchas satisfacciones’".

Durante una entrevista, La Sole fue consultada por el motivo que llevó a “Brindis” a ser tan conocida años después de grabarla por primera vez. “Sí, explota con Maradona”, resumió la artista y señaló: “Porque yo la canté en este mismo Gran Rex donde iba a venir Mercedes (Sosa); aparece el Diego una noche. Yo estaba presentando un disco de 10 años que había producido Afo Verde, que es el autor de ‘Brindis’”.

“Y a Diego lo quise sentar en la platea, pero la gente lo asediaba, digo, ‘vení arriba al escenario’, terminó conmigo todo el tiempo como un músico más”, rememoró la Sole sobre el astro del fútbol y sumó: “Después le digo, ‘che, es el último tema, ¿te quedas?’. ‘Sí, me quedo, me quedo’".

“Subimos por el ascensor que tiene el Rex y le canto esta canción que no era conocida, que no era un éxito; lejos estaba en ese momento de parecerlo. Pasan unos años, queda ese registro y creo que fue una de las hijas de Diego, cuando él ya estaba enfermo, quien posteó ese momento y se viralizó. Y bueno, eso hizo que el tema se convirtiera en un himno”, completó Pastorutti y lamentó: “Después, bueno, se nos va a Maradona. La gente vuelve a ver ese momento como algo muy especial”.

Soledad Pastorutti emocionó a Messi con su homenaje en la Selección Argentina.

La sorpresa para Messi

Además, en ciclo “Conversaciones” de La Nación, Soledad señaló el regreso del tema a su auge por el Mundial de Qatar 2022. “Salimos campeones y Messi cuenta que en la concentración escuchaban ‘Brindis’”. “Soy como la especie de regalo a la selección en Paraguay para ir a cantarles. Pasan muchas cosas muy muy fuertes con ese tema”, agregó sobre su presentación en un evento de la Conmebol para la Selección Argentina.

“Es una canción que habla de mí, de mi historia, me la regalan cuando cumplo 10 años con la música porque había vivido ya en 10 años lo que mucha gente vive, no sé, una vida entera. Y no se puede creer que ahora todo el mundo la toma como propia y hace como un brindis propio de su vida”, concluyó.