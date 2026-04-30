Un famoso cantante fue condenado a 14 años de prisión por violación

Músico fue condenado a 14 años.

El mundo de la música internacional quedó sacudido por un caso que expone el costado más oscuro detrás de una carrera en ascenso. El cantante de una importante banda de Inglaterra fue condenado por haber violado a más de una persona.

¿Quién es el cantante detenido?

El protagonista es Ross Davidson, también conocido como Ross Wild, quien fue condenado a 14 años de prisión por múltiples delitos de violación y agresión sexual.

Ross Davidson violó a más de 5 mujeres.

La noticia generó impacto no solo por la gravedad de los hechos, sino también por el perfil del acusado. Davidson había ganado notoriedad al reemplazar temporalmente a Tony Hadley en Spandau Ballet, uno de los grupos más icónicos del pop de los años 80.

El fallo se dio tras una serie de juicios realizados en el Reino Unido, donde se lo encontró culpable de delitos cometidos entre 2013 y 2019 contra al menos seis mujeres. Las causas incluyeron violaciones, agresiones sexuales y también cargos por voyeurismo.

El modus operandi de Ross Davidson

Durante el proceso, la fiscalía describió un patrón de conducta alarmante. Según expusieron, el cantante utilizaba aplicaciones de citas para acercarse a sus víctimas, construyendo una imagen de figura seductora y confiable.

Uno de los aspectos más perturbadores del caso fue la evidencia presentada. Se comprobó que algunas de las agresiones fueron grabadas por el propio Davidson sin el consentimiento de las víctimas, quienes en ciertos casos se enteraron de lo ocurrido a partir de la intervención policial.

El acusado, por su parte, intentó defenderse argumentando que las relaciones habían sido consensuadas. Sin embargo, el tribunal desestimó esa versión tras analizar las pruebas y los testimonios.

Ross Davidson fue condenado a 14 años.

Al momento de dictar sentencia, el juez fue contundente. Señaló que, mientras su carrera artística comenzaba a despegar, su comportamiento con las mujeres fue “totalmente vergonzoso” y marcó una “actitud temeraria” en el plano sexual.

El caso también reavivó el debate sobre el uso de la fama y el poder en contextos de abuso, así como el rol de las plataformas digitales en este tipo de situaciones. Más allá de su paso por la música, Davidson también había participado en el musical We Will Rock You, lo que había contribuido a consolidar su imagen pública antes de que estallara el escándalo.

Hoy, esa carrera quedó completamente eclipsada por una condena que marca un antes y un después. Porque cuando la Justicia habla, ya no hay escenario que pueda tapar lo que ocurrió detrás de escena.